Люк Тардиф: «ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Мы пойдем в CAS, если не будем согласны с вынесенным решением»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ может обратиться в CAS по делу Ивана Федотова.

провел за уже 13 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от до конца календарного года.

Ранее появилась информация о том, что дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре.

«Не забывайте одну вещь: , КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Если мы не будем согласны с вынесенным решением, то пойдем в .

Я уже говорил, что мы сделаем все возможное для защиты установленных в международном хоккее правил. Либо ты уважаешь их, либо играешь в свою игру где-то в другом месте. Правила есть правила», – сказал Люк Тардиф.