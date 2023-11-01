Люк Тардиф: «ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Мы пойдем в CAS, если не будем согласны с вынесенным решением»
Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ может обратиться в CAS по делу Ивана Федотова.
Иван Федотов провел за ЦСКА уже 13 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
Ранее появилась информация о том, что дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре.
«Не забывайте одну вещь: ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Если мы не будем согласны с вынесенным решением, то пойдем в CAS.
Я уже говорил, что мы сделаем все возможное для защиты установленных в международном хоккее правил. Либо ты уважаешь их, либо играешь в свою игру где-то в другом месте. Правила есть правила», – сказал Люк Тардиф.
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