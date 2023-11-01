Люк Тардиф: «ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Мы пойдем в CAS, если не будем согласны с вынесенным решением»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ CAS Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ может обратиться в CAS по делу Ивана Федотова.

Иван Федотов провел за ЦСКА уже 13 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Ранее появилась информация о том, что дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре.

«Не забывайте одну вещь: ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Если мы не будем согласны с вынесенным решением, то пойдем в CAS.

Я уже говорил, что мы сделаем все возможное для защиты установленных в международном хоккее правил. Либо ты уважаешь их, либо играешь в свою игру где-то в другом месте. Правила есть правила», – сказал Люк Тардиф.

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2 комментария

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Rio de Janeiro
Хреново только то как мы поступили по отношению к НХЛ и надеюсь в будущем это больше никогда не повторится, но то как вытерли ноги об ИИХФ–лишь отражение этой абсолютной бессмысленной и пустой шараги, которая давно спустила на дно весь международный хоккей и не имеет никакого влияния
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