Плющев о допуске России к ОИ-2026: «Антироссийская кампания как шла, так и идет. Это сделано для заглушки какого-нибудь общественного мнения»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном допуске России до ОИ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Никаких откровений сейчас ждать не стоит, потому что антироссийская кампания как шла, так и идет, причем по всем направлениям.

Впереди Олимпиада в Париже, что творится вокруг нее и вокруг наших спортсменов, все видят. Так что сейчас это сделано для заглушки какого-нибудь общественного мнения», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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7 комментариев

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Экстерминатус
Упорно не хотят видеть, в чем же причина таких "антироссийских" (на самом деле - антипутинских) кампаний🤡
+3
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Владимир Романов
Не "антироссийская", а АНТИВОЕННАЯ! Плющев! Вы и впрямь не врубаетесь или только прикидываетесь?
+3
-1
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Месси из Сибири
Ответ Экстерминатус
Упорно не хотят видеть, в чем же причина таких "антироссийских" (на самом деле - антипутинских) кампаний🤡
Бедный Путин, он так страдает от "антипутинских кампаний"
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Экстерминатус
Ответ Месси из Сибири
Бедный Путин, он так страдает от "антипутинских кампаний"
страдает его ближайшее окружение, которое рано или поздно угостит ВВХ свинцом
0
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