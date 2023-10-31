Плющев о допуске России к ОИ-2026: «Антироссийская кампания как шла, так и идет. Это сделано для заглушки какого-нибудь общественного мнения»

Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном допуске России до ОИ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Никаких откровений сейчас ждать не стоит, потому что антироссийская кампания как шла, так и идет, причем по всем направлениям.

Впереди Олимпиада в Париже, что творится вокруг нее и вокруг наших спортсменов, все видят. Так что сейчас это сделано для заглушки какого-нибудь общественного мнения», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.