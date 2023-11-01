Квартальнов об 1:2 от «Северстали»: «Динамо» играло здорово, но два очка за это не дают. Обидно проиграли, очень много моментов создали»

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Северсталью».

Команда из Беларуси проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

«Обидно проиграли, очень много моментов создали. Понятно, что можем хвалить вратаря соперника, но нам нужно проявлять больше хладнокровия и мастерства при реализации моментов. У нас есть опытные ребята, которые должны действовать более хладнокровно.

И, конечно, большинство, которое мы не забили. Били в штангу и под штангу, проиграли 1:2. Как-то так. Большинство нужно решать, все-таки дома играем, свои трибуны, поуверенней нужно. Надо, чтобы шайба от штанги заходила в ворота.

Мы играли здорово, но два очка за это не дают. Нам нужно смотреть нюансы, почему так произошло. У нас есть вещи, которые нас не устраивают. Считаете, мы посадили в запас? Он заболел, инфекция пришла. не сыграл не из-за болезни. Он пока не играет у нас, готовится. По возвращению не готов ответить. Он не тренируется в общей группе, лечится пока. Мы скоро уезжаем в поездку, я его не видел.

Почему перестал попадать в состав ? У нас много молодых ребят, где-то дали отдохнуть, где-то ему нужно подумать. Это нормально. Молодые ребята так и будут играть волнами, но нужно зарабатывать место в составе. Всем молодым нужно биться за шанс и развиваться. По Александру Суворову ответить не готов, очень сложная травма. Колосов в последних играх давал нам шансы победить. Но нам нужно забивать больше одного гола дома», – сказал .