Квартальнов об 1:2 от «Северстали»: «Динамо» играло здорово, но два очка за это не дают. Обидно проиграли, очень много моментов создали»

Теги Северсталь Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Роман Горбунов Виталий Пинчук Алексей Колосов Александр Суворов Арсений Бринкман Тимофей Ковгореня Хоккей

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Северсталью».

Команда из Беларуси проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2. 

«Обидно проиграли, очень много моментов создали. Понятно, что можем хвалить вратаря соперника, но нам нужно проявлять больше хладнокровия и мастерства при реализации моментов. У нас есть опытные ребята, которые должны действовать более хладнокровно.

И, конечно, большинство, которое мы не забили. Били в штангу и под штангу, проиграли 1:2. Как-то так. Большинство нужно решать, все-таки дома играем, свои трибуны, поуверенней нужно. Надо, чтобы шайба от штанги заходила в ворота.

Мы играли здорово, но два очка за это не дают. Нам нужно смотреть нюансы, почему так произошло. У нас есть вещи, которые нас не устраивают. Считаете, мы посадили Пинчука в запас? Он заболел, инфекция пришла. Арсений Бринкман не сыграл не из-за болезни. Он пока не играет у нас, готовится. По возвращению Романа Горбунова не готов ответить. Он не тренируется в общей группе, лечится пока. Мы скоро уезжаем в поездку, я его не видел.

Почему перестал попадать в состав Тимофей Ковгореня? У нас много молодых ребят, где-то дали отдохнуть, где-то ему нужно подумать. Это нормально. Молодые ребята так и будут играть волнами, но нужно зарабатывать место в составе. Всем молодым нужно биться за шанс и развиваться. По Александру Суворову ответить не готов, очень сложная травма. Колосов в последних играх давал нам шансы победить. Но нам нужно забивать больше одного гола дома», – сказал Квартальнов.

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