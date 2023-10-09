КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Алексей Колосов (« » Минск), одержавший 2 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Еще в одной игре команда добилась победы в серии буллитов. Колосов отразил 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,31. В матче с «Барысом» (3:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал ( ), набравший 4 (2+2) очка в 3 играх. Дитц не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Его шайба в матче с «Витязем» (9:1) стала победной. Также на его счету 1 силовой прием и 6 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан (« »). Он набрал 6 (5+1) очков в 3 играх. Коростелев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его шайба в матче с «Сочи» (10:1) стала победной, в этой игре он сделал второй хет-трик в КХЛ. Также на его счету 2 силовых приема и 2 отбора шайбы.