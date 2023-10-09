Колосов, Дитц и Коростелев – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги ЦСКА Северсталь рейтинги Динамо Минск КХЛ Никита Коростелев Даррен Дитц Алексей Колосов Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Алексей Колосов («Динамо» Минск), одержавший 2 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Еще в одной игре команда добилась победы в серии буллитов. Колосов отразил 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,31. В матче с «Барысом» (3:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Даррен Дитц (ЦСКА), набравший 4 (2+2) очка в 3 играх. Дитц не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Его шайба в матче с «Витязем» (9:1) стала победной. Также на его счету 1 силовой прием и 6 заблокированных бросков. 

Лучшим нападающим признан Никита Коростелев («Северсталь»). Он набрал 6 (5+1) очков в 3 играх. Коростелев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его шайба в матче с «Сочи» (10:1) стала победной, в этой игре он сделал второй хет-трик в КХЛ. Также на его счету 2 силовых приема и 2 отбора шайбы.

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3 комментария

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Dinamik1
Лучший ротенберг и это не обсуждается.
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Семен Бабцов
Никита молодец! И в ММГ отлично играл. Удачи!
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Руслан Х
Белорус,казах и русский.
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