Атанасов, Голдобин, Гусев, Радулов, Ткачев и Буше выбраны болельщиками на Матч звезд КХЛ

Названы первые 16 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ.

Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ. Остальных участников выберут СМИ и лига.

Дивизион Боброва

Вратарь: (СКА) – 1610 голосов;

Защитник: (« ») – 1263;

Нападающие: (« ») – 2560; (« ») – 2419.

Дивизион Тарасова

Вратарь: («Динамо» Минск) – 2298;

Защитник: ( ) – 884;

Нападающие: Никита Гусев («Динамо» Москва) – 2151; Виталий Пинчук («Динамо» Минск) – 1951.

Дивизион Харламова

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада») – 1832;

Защитник: Егор Яковлев («Металлург») – 869;

Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс») – 1584; Дмитрий Яшкин («Ак Барс») – 792.

Дивизион Чернышева

Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев») – 1220;

Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал») – 479;

Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард») – 1327; Рид Буше («Авангард») – 1189.