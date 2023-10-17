Атанасов, Голдобин, Гусев, Радулов, Ткачев и Буше выбраны болельщиками на Матч звезд КХЛ

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Лада СКА Спартак Торпедо Александр Радулов Динамо Минск КХЛ Никита Нестеров Матч звезд КХЛ Никита Гусев Егор Яковлев Динамо Дмитрий Яшкин Николай Голдобин Никита Серебряков Александр Самонов Адмирал Владимир Ткачев 1995 Евгений Лисовец Рид Буше Владислав Подъяпольский Виталий Пинчук Алексей Колосов Богдан Конюшков Василий Атанасов Хоккей

Названы первые 16 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ.

Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ. Остальных участников выберут СМИ и лига.

Дивизион Боброва

Вратарь: Никита Серебряков (СКА) – 1610 голосов;

Защитник: Богдан КонюшковТорпедо») – 1263;

Нападающие: Василий АтанасовТорпедо») – 2560; Николай ГолдобинСпартак») – 2419.

Дивизион Тарасова

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск) – 2298;

Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА) – 884;

Нападающие: Никита Гусев («Динамо» Москва) – 2151; Виталий Пинчук («Динамо» Минск) – 1951.

Дивизион Харламова

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада») – 1832;

Защитник: Егор Яковлев («Металлург») – 869;

Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс») – 1584; Дмитрий Яшкин («Ак Барс») – 792.

Дивизион Чернышева

Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев») – 1220;

Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал») – 479;

Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард») – 1327; Рид Буше («Авангард») – 1189.

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