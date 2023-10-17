Атанасов, Голдобин, Гусев, Радулов, Ткачев и Буше выбраны болельщиками на Матч звезд КХЛ
Названы первые 16 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ.
Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков на Фонбет Матч звезд КХЛ. Остальных участников выберут СМИ и лига.
Дивизион Боброва
Вратарь: Никита Серебряков (СКА) – 1610 голосов;
Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо») – 1263;
Нападающие: Василий Атанасов («Торпедо») – 2560; Николай Голдобин («Спартак») – 2419.
Дивизион Тарасова
Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск) – 2298;
Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА) – 884;
Нападающие: Никита Гусев («Динамо» Москва) – 2151; Виталий Пинчук («Динамо» Минск) – 1951.
Дивизион Харламова
Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада») – 1832;
Защитник: Егор Яковлев («Металлург») – 869;
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс») – 1584; Дмитрий Яшкин («Ак Барс») – 792.
Дивизион Чернышева
Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев») – 1220;
Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал») – 479;
Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард») – 1327; Рид Буше («Авангард») – 1189.
Комментарии