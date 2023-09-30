Квартальнов об 1:2 от «Лады»: «Нам не хватило мастерства и хладнокровия в концовке. Такие матчи нужно выигрывать»

Теги Лада травмы Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Мэдисон Боуи Алексей Колосов Хоккей

Дмитрий Квартальнов высказался после матча против «Лады» (1:2 ОТ).

«Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра, считаю. Нам не хватило в концовке мастерства и хладнокровия. Такие матчи нужно выигрывать.

Что с большинством? Согласен, что, возможно, стоит поменять игроков. В одном звене что-то «клюет» в другом – вообще ничего. Мы работаем, разговариваем, показываем, рассказываем, но пока это просто пустота. Я уже много раз говорил, что двух-трех голов в большинстве нам как раз и не хватает.

Алексей Колосов получил четыре матча – и мы их с ним проиграли. Нужно было что-то поменять. У Боуи микротравма, он сегодня не катался с командой», – сказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badr
Согласен, арена полная приходит, а у вас пустота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий