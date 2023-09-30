Квартальнов об 1:2 от «Лады»: «Нам не хватило мастерства и хладнокровия в концовке. Такие матчи нужно выигрывать»

Дмитрий Квартальнов высказался после матча против «Лады» (1:2 ОТ).

«Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра, считаю. Нам не хватило в концовке мастерства и хладнокровия. Такие матчи нужно выигрывать.

Что с большинством? Согласен, что, возможно, стоит поменять игроков. В одном звене что-то «клюет» в другом – вообще ничего. Мы работаем, разговариваем, показываем, рассказываем, но пока это просто пустота. Я уже много раз говорил, что двух-трех голов в большинстве нам как раз и не хватает.

получил четыре матча – и мы их с ним проиграли. Нужно было что-то поменять. У Боуи микротравма, он сегодня не катался с командой», – сказал главный тренер « » .