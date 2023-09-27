«Я скоро в попугая превращусь, наверное. Мы много говорим, уделяем этому внимание, но есть невроз у ребят». Квартальнов о том, что минское «Динамо» плохо начинает

Дмитрий Квартальнов высказался о том, что минское «Динамо» плохо играет в начале.

Вчера белорусский клуб обыграл « » (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Казанцы дважды вели в счете по ходу матча и завершили первый период в свою пользу.

«Мы опять отыгрывались, а хотелось бы повести в счете. Играли с хорошим соперником, ошибки были. Но понравилась наша целостность. Два раза оставались втроем против пятерых, да еще и против такой команды.

Они умеют играть и забивать, может, такой день у них просто был сегодня, нам повезло. Мы довольны игрой в меньшинстве. И Фергюсон нам помог на последнем рубеже. У нас есть очень много своей работы, нужно убирать много вещей. Мы даем гандикап, это неправильно. Второй гол в наши ворота был очень простым. С Колосовым все хорошо, работает, готовится.

Почему мы так плохо начинаем и пропускаем голы… Я, наверное, скоро превращусь в попугая: все время говорю игрокам одно и то же. Мы очень много говорим, уделяем этому внимание. Но тут такая вещь – череда поражений, невроз у ребят, все в разном эмоциональном состоянии. Но есть вещи, которые мы можем контролировать. У нас были очень плохие первые смены в матчах, где мы быстро пропускали», – сказал главный тренер минчан.