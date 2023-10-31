Ротенберг о 2:3 от «Ак Барса»: «Игра уровня плей‑офф. СКА создал 20 голевых моментов, провел в атаке 12 минут, а соперник – 4. Но нас наказали на контратаках»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Тимур Билялов Матч ТВ Марат Хайруллин Артемий Плешков Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Ак Барса».

Петербуржский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3. 

– Мы понимали, что будет такая игра и соперник нас станет ловить на контратаках. «Ак Барс» силен, очень структурно организованная команда. Это была игра уровня плей‑офф. Хорошее начало от нас. Мы сразу задавили, бросили в перекладину. Создали достаточно голевых моментов, чтобы забить больше, чем два гола, в первом периоде. И мы могли в целом по игре забить намного больше.

Допустили пару ошибок, пропустили обидные шайбы. У нашего вратаря Артемия Плешкова день рождения, и мы рассчитывали, что команда за него сыграет, добавит, те самые моменты реализует. А мы создали 20 голевых моментов, как и во многих других играх! Этого достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией.

В следующем матче мы покажем другую игру и у нас будут изменения в составе. Слава богу, у нас есть резервы и те ребята, которые возвращаются в состав. Вот сегодня вернулся Марат Хайруллин. Для него это была тяжелая игра. Он хорошо вошел, молодец, помог сегодня команде. У нас такая ситуация, что мы должны работать дальше. И больше улучшать завершение моментов.

Мы изучили статистику – за 23 матча мы создали больше голевых моментов, чем в прошлом сезоне! Надо просто забивать. И тогда мы начнем выигрывать с явным преимуществом.

– СКА превзошел «Ак Барс» по броскам (45-21), при этом соперник сделал 27 блоков. Можно ли сказать, что мы видим тотальный хоккей в исполнении СКА, к чему вы стремитесь? И как сделать, чтобы ваш клуб играл так на протяжении всех 60 минут?

– А мы весь матч играли так. Создали 20 голевых моментов. Очень много бросков, вы правы. Провели в атаке 12 минут, а соперник – четыре. Но нас «Ак Барс» наказал на контратаках. Нельзя допускать ошибок, нужно хладнокровие. Всегда есть полсекунды, чтобы бросить туда, куда нужно.

Здорово сыграл сегодня [Тимур] Билялов – отличный вратарь. А мы будем тренировать реализацию. При этом дисциплину мы наладили, схватив лишь два удаления. Судьи хорошо отработали. Хотя когда команда проводит столько времени с шайбой, создавая столько моментов, наверное, надо еще посмотреть, чтобы всё было честно, – сказал Ротенберг

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4 комментария

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Uriah Heep
А он все говорит.
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Назар Игорь
Может хватит оправдываться? Важен результат, игра вторична.
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Дмитрий9779
Мы разные матчи смотрели.Гол Яшкина с пятачка,гол Дыняка почти с пятака и гол в большинстве после того как Плешков отбил и ни кто не помешал добить.
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ottomann
Я хороший, соперник плохой )
Соперник выиграл, я проиграл, потому что я хороший ,а он плохой )
Краткий пересказ интервью
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