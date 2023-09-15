Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Сейчас свежее команды, вылетевшие раньше из плей-офф. СКА начал готовиться на две недели позже. У нас будет лучший финиш в истории»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Сборная России по хоккею КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему другие команды КХЛ свежее СКА.

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Когда у команды нет результата, что нужно делать – нагнетать, чтобы в раздевалке можно было резать воздух, или, наоборот – расслабить игроков?

– Никакая накачка не нужна. Только спокойствие. У нас в команде хороший эмоциональный фон. Ребята все сами понимают. Таков наш путь.

В мире спорта много примеров – «Бостон» в прошлом году прошел регулярку без сложностей, а вылетел в первом раунде плей-офф. Когда появился вызов, они не смогли его принять. Мы сейчас будем сильнее.

В прошлом году у нас был лучший старт в истории клуба. В этом – сложный старт, но будет лучший финиш в истории клуба. Стремимся к этому.

В прошлом году у нас было 50 побед и 13 поражений в основное время. Идем вперед.

Главное сейчас – спокойно собраться и без суеты подготовиться к следующему матчу. Вы видите, что у команды уже совсем другая энергия, другое движение.

Предсезонка отпускает. Мы начали готовить команду на две недели позже, потому что ребята вернулись из сборной. Они позже всех в лиге закончили сезон – мы не могли не дать им возможности восстановиться. Они настоящие патриоты, всегда готовы играть за сборную России. Все это вносит свои коррективы.

Также вы видите тенденции – команды, который раньше вылетели в плей-офф, сейчас они свежее. У нас, «Ак Барса», ЦСКА свой путь.

Будем цепляться за хорошую игру и готовиться к следующему матчу, чтобы порадовать болельщиков результатом.

Пока у нас качество игры не перешло в результат. Перейдет через работу. Надо убирать удаления.

Сколько мы сегодня вытащили меньшинства – это влияет на наши силы. Мы теряем ритм игры.

Некоторые ребята сидят холодные на лавке, не выходят. Потому что в меньшинстве играют другие. При этом, в целом мы здорово сегодня сыграли в меньшинстве.

Нам забили гол ногой – надо еще раз посмотреть было ли движение. Раз судьи посчитали так, значит, им виднее. Все только через работу.

Вы правильно сказали – никакой накачки. С хорошим эмоциональным фоном идем вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

69 комментариев

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amadeus_amadeus
Не, ну это хана вообще с головой
+66
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Ноу криминалити
Лучшим финишем для этого клоуна будут несколько лет колонии с конфискацией имущества
+61
-2
+59
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Ебздрогыч
Какой же кайф читать эти интервью, где беспомощность уступает восхвалению самого себя и необъяснимому оптимизму. Йозе, продолжай, мы верим в тебя!
+39
-2
+37
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Andrew Suhanov
Вот, удод... Какой-то самокритики, вообще, ноль
+28
-2
+26
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Russ Ivan
Крутейший живой мем КХЛ, он не должен уходить из СКА...
+26
-2
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Arty K.
Он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО это произносит на серьёзных щщах? Тогда это клиника
+22
0
+22
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Ебздрогыч
У нас будет лучший финиш в истории - это как мужик с крошечным мужским достоинством доказывает девушке как ей будет хорошо
+20
-3
+17
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LaffyTaffy
ахаха))
че то это не мешает Манчестер Сити и дальше хорош играть и побеждать) хотя закончили очень поздно, по сравнению с другими клубами)
+13
0
+13
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Nachalnik
Ромка как ChatGPT, столько генерирует текста без напряжения
+12
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Кот24
Команды вылетевшие раньше из плей-офф свежее. По его логике Лада должна рвать всех. Они столько лет в КХЛ не играли же!))
В сборной играли...без комментариев
Сколько он трындеть будет? Хоть бы уж поменьше рот открывал, раз признать, что проблемы есть не хочет
+12
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Max Kolimbos
Если будут и дальше проигрывать придется подписывать лучшего хоккеиста всех времён, гаранта и геостратега. Когда он с шайбой соперники как будто каменеют и победы пойдут одна за одной
+11
-1
+10
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Snow11
Ответ Ноу криминалити
Лучшим финишем для этого клоуна будут несколько лет колонии с конфискацией имущества
Многие захотят стать надзирателями бесплатно , лишь бы прикоснуться к системе, конспектам и философии!!!)))
+8
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Лев Исаев
Это уже не смешно
Даже тупости отговорок может быть передел
+7
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Савелий Крапивкин
Захожу иногда в эти новости только ради комментариев… только чтоб убедиться, что не я схожу с ума и люди видят
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N-6 AlexanderX
Видишь Ска в финале?
- Нет.
А он там будет.
- Понял.
+5
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Николай Шерстнёв
Ответ Ебздрогыч
У нас будет лучший финиш в истории - это как мужик с крошечным мужским достоинством доказывает девушке как ей будет хорошо
Как раз в случае с Ромой как хозяином Ски - достоинство может и большое, только вот не стоит похоже:)
+5
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Vorhun
Межгалактическая система всех победит🤣
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Maxim Shumov
Ну и как система должна играть в таких скотских условиях? Понятно дело - Динамо раньше вылетели в том сезоне - сейчас они в разы свежее. Поражение от команд, не попавших в ПО - вообще нельзя засчитывать. Снова всё против системы.
+4
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Snow11
Вот это ему "лед" подогнали!!! Какая то новая формула видимо))))
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Самый адовый Крикун
Вы из плей-офф пять месяцев назад вылетели. Сколько времени надо, чтоб отдохнуть, а потом форму набрать?
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Ноу криминалити
Пользуясь случаем
Роман Борисович, знаю, что читаете.
Готов восхвалять вас под каждой новостью связанной со СКА, о сумме, думаю, договоримся!
Даже придумал для вас новый бренд - сисTEAMа (типа ваша система и ваша команда “DREAM TEAM”, по-моему - здорово)
+5
-1
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Николай Шерстнёв
Ответ Max Kolimbos
Если будут и дальше проигрывать придется подписывать лучшего хоккеиста всех времён, гаранта и геостратега. Когда он с шайбой соперники как будто каменеют и победы пойдут одна за одной
Не подсказывай ему!
+3
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paul_94
Мы начали готовить команду на две недели позже, потому что ребята вернулись из сборной, за которой следили миллиард телезрителей по всей стране.
+3
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Ноу криминалити
Ответ ivan555navi
Хейтеры РР всё хотят его уволить. Но в прошлом сезоне, когда СКА всех громил в регулярке, хейтеры и тода его "увольняли". Так что дело не в результатах, хейтерам они не интересны. Даже если СКА выиграет КГ, они будут требовать уволить.
Очень толсто, попробуйте заново
+3
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Nils Michael
Феерический!
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