Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Сейчас свежее команды, вылетевшие раньше из плей-офф. СКА начал готовиться на две недели позже. У нас будет лучший финиш в истории»
Роман Ротенберг объяснил, почему другие команды КХЛ свежее СКА.
СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Когда у команды нет результата, что нужно делать – нагнетать, чтобы в раздевалке можно было резать воздух, или, наоборот – расслабить игроков?
– Никакая накачка не нужна. Только спокойствие. У нас в команде хороший эмоциональный фон. Ребята все сами понимают. Таков наш путь.
В мире спорта много примеров – «Бостон» в прошлом году прошел регулярку без сложностей, а вылетел в первом раунде плей-офф. Когда появился вызов, они не смогли его принять. Мы сейчас будем сильнее.
В прошлом году у нас был лучший старт в истории клуба. В этом – сложный старт, но будет лучший финиш в истории клуба. Стремимся к этому.
В прошлом году у нас было 50 побед и 13 поражений в основное время. Идем вперед.
Главное сейчас – спокойно собраться и без суеты подготовиться к следующему матчу. Вы видите, что у команды уже совсем другая энергия, другое движение.
Предсезонка отпускает. Мы начали готовить команду на две недели позже, потому что ребята вернулись из сборной. Они позже всех в лиге закончили сезон – мы не могли не дать им возможности восстановиться. Они настоящие патриоты, всегда готовы играть за сборную России. Все это вносит свои коррективы.
Также вы видите тенденции – команды, который раньше вылетели в плей-офф, сейчас они свежее. У нас, «Ак Барса», ЦСКА свой путь.
Будем цепляться за хорошую игру и готовиться к следующему матчу, чтобы порадовать болельщиков результатом.
Пока у нас качество игры не перешло в результат. Перейдет через работу. Надо убирать удаления.
Сколько мы сегодня вытащили меньшинства – это влияет на наши силы. Мы теряем ритм игры.
Некоторые ребята сидят холодные на лавке, не выходят. Потому что в меньшинстве играют другие. При этом, в целом мы здорово сегодня сыграли в меньшинстве.
Нам забили гол ногой – надо еще раз посмотреть было ли движение. Раз судьи посчитали так, значит, им виднее. Все только через работу.
Вы правильно сказали – никакой накачки. С хорошим эмоциональным фоном идем вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
че то это не мешает Манчестер Сити и дальше хорош играть и побеждать) хотя закончили очень поздно, по сравнению с другими клубами)
В сборной играли...без комментариев
Сколько он трындеть будет? Хоть бы уж поменьше рот открывал, раз признать, что проблемы есть не хочет
Даже тупости отговорок может быть передел
- Нет.
А он там будет.
- Понял.
Роман Борисович, знаю, что читаете.
Готов восхвалять вас под каждой новостью связанной со СКА, о сумме, думаю, договоримся!
Даже придумал для вас новый бренд - сисTEAMа (типа ваша система и ваша команда “DREAM TEAM”, по-моему - здорово)