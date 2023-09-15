Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Сейчас свежее команды, вылетевшие раньше из плей-офф. СКА начал готовиться на две недели позже. У нас будет лучший финиш в истории»

Роман Ротенберг объяснил, почему другие команды КХЛ свежее СКА.

СКА проиграл московскому « » (1:3) в матче Фонбет чемпионата .

– Когда у команды нет результата, что нужно делать – нагнетать, чтобы в раздевалке можно было резать воздух, или, наоборот – расслабить игроков?

– Никакая накачка не нужна. Только спокойствие. У нас в команде хороший эмоциональный фон. Ребята все сами понимают. Таков наш путь.

В мире спорта много примеров – «Бостон» в прошлом году прошел регулярку без сложностей, а вылетел в первом раунде плей-офф. Когда появился вызов, они не смогли его принять. Мы сейчас будем сильнее.

В прошлом году у нас был лучший старт в истории клуба. В этом – сложный старт, но будет лучший финиш в истории клуба. Стремимся к этому.

В прошлом году у нас было 50 побед и 13 поражений в основное время. Идем вперед.

Главное сейчас – спокойно собраться и без суеты подготовиться к следующему матчу. Вы видите, что у команды уже совсем другая энергия, другое движение.

Предсезонка отпускает. Мы начали готовить команду на две недели позже, потому что ребята вернулись из сборной. Они позже всех в лиге закончили сезон – мы не могли не дать им возможности восстановиться. Они настоящие патриоты, всегда готовы играть за сборную России. Все это вносит свои коррективы.

Также вы видите тенденции – команды, который раньше вылетели в плей-офф, сейчас они свежее. У нас, « », свой путь.

Будем цепляться за хорошую игру и готовиться к следующему матчу, чтобы порадовать болельщиков результатом.

Пока у нас качество игры не перешло в результат. Перейдет через работу. Надо убирать удаления.

Сколько мы сегодня вытащили меньшинства – это влияет на наши силы. Мы теряем ритм игры.

Некоторые ребята сидят холодные на лавке, не выходят. Потому что в меньшинстве играют другие. При этом, в целом мы здорово сегодня сыграли в меньшинстве.

Нам забили гол ногой – надо еще раз посмотреть было ли движение. Раз судьи посчитали так, значит, им виднее. Все только через работу.

Вы правильно сказали – никакой накачки. С хорошим эмоциональным фоном идем вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.