Никишин о 2:3: «СКА не реализовал свои моменты, «Ак Барс» реализовал. Ничего нового»

Защитник СКА Александр Никишин высказался о поражении от «Ак Барса».

Петербургская команда проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Хорошо играли всю игру. Мы не реализовали свои моменты, « » реализовал. Ничего нового. Обе команды играли хорошо.

Игра на пятаке сегодня стала ключевым компонентом? Конечно, раз соперник оттуда забил. Мы так сыграть не смогли.

Реализация? Считаю, это наша недоработка. Были хорошие моменты. Уже какую игру мы провели с большим количеством бросков, но не смогли забить.

«Ак Барс» закрывается в концовке? Нормально к этому отношусь. Они ведут, играют по счету. С их стороны это правильно. Они не идут в атаку, чтобы не допустить ошибок, не получить контратаки», – сказал .