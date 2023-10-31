Гальченюк провел всего 2 смены в 3-м периоде матча с «Ак Барсом». Вторую – после замены вратаря СКА в концовке

Теги Ак Барс СКА КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк провел всего две смены в 3-м периоде матча с «Ак Барсом».

СКА потерпел поражение от казанской команды со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Нападающий петербуржского клуба Алекс Гальченюк провел всего две смены в третьем периоде. При этом вторая его смена пришлась на последние полторы минуты игры, когда СКА заменил вратаря и играл вшестером.

В первом периоде Гальченюк провел 7 смен, во втором – восемь. 

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1 комментарий

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бык бенни
Ну это гениально, выпустить игрока, просидевшего весь третий период на лавке, спасать матч, да, Роман? Интересно в каком из 800 просмотренных матчей он подсмотрел столь гениальнейшее решение...
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