Гальченюк провел всего 2 смены в 3-м периоде матча с «Ак Барсом». Вторую – после замены вратаря СКА в концовке
Алекс Гальченюк провел всего две смены в 3-м периоде матча с «Ак Барсом».
СКА потерпел поражение от казанской команды со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий петербуржского клуба Алекс Гальченюк провел всего две смены в третьем периоде. При этом вторая его смена пришлась на последние полторы минуты игры, когда СКА заменил вратаря и играл вшестером.
В первом периоде Гальченюк провел 7 смен, во втором – восемь.
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