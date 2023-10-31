Гальченюк провел всего 2 смены в 3-м периоде матча с «Ак Барсом». Вторую – после замены вратаря СКА в концовке

Алекс Гальченюк провел всего две смены в 3-м периоде матча с «Ак Барсом».

потерпел поражение от казанской команды со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржского клуба провел всего две смены в третьем периоде. При этом вторая его смена пришлась на последние полторы минуты игры, когда СКА заменил вратаря и играл вшестером.

В первом периоде Гальченюк провел 7 смен, во втором – восемь.