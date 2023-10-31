Билялетдинов о 3:2 со СКА: «Интересная игра, напряженная. Обе команды играли с большой отдачей. Благодарен ребятам за старание»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры со СКА.

Казанская команда одержала победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Интересная игра была, напряженная. Обе команды играли с большой отдачей, с большим желанием. Не все получалось, но ребята старались, и я благодарен им за это.

Важно всегда забивать первыми, когда есть преимущество – это хорошо. Но обе команды играли на результат, поэтому одной шайбы мало: мы забивали, нам забивали. играл активно, агрессивно в первом периоде, поэтому нам потребовалось время адаптироваться. Хотя мы понимали, как СКА играет, особенно в атаке, надо отдать должное сопернику.

и Радулов – большая потеря для нас, они ведут команду, дают результат. Очень важно было сыграть именно в этом составе, потому что ребята должны были вытащить все, чтобы сыграть достойно и победить. мог играть и был готов, но мы не считали, что в этом матче это целесообразно. Лучше дать ему долечиться до конца, чтобы это был полноценный игрок», – сказал .