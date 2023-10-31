Билялетдинов о 3:2 со СКА: «Интересная игра, напряженная. Обе команды играли с большой отдачей. Благодарен ребятам за старание»

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры со СКА.

Казанская команда одержала победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Интересная игра была, напряженная. Обе команды играли с большой отдачей, с большим желанием. Не все получалось, но ребята старались, и я благодарен им за это.

Важно всегда забивать первыми, когда есть преимущество – это хорошо. Но обе команды играли на результат, поэтому одной шайбы мало: мы забивали, нам забивали. СКА играл активно, агрессивно в первом периоде, поэтому нам потребовалось время адаптироваться. Хотя мы понимали, как СКА играет, особенно в атаке, надо отдать должное сопернику.

Шипачев и Радулов – большая потеря для нас, они ведут команду, дают результат. Очень важно было сыграть именно в этом составе, потому что ребята должны были вытащить все, чтобы сыграть достойно и победить. Радулов мог играть и был готов, но мы не считали, что в этом матче это целесообразно. Лучше дать ему долечиться до конца, чтобы это был полноценный игрок», – сказал Билялетдинов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Билл всё-таки великий психолог ! Именно в таких матчах без своих лидеров, когда надеяться не на кого, только на себя, и рождается Команда, способная на многое. Выигранный финал Кубка Гагарина без Зарипова и Морозова помним.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander763
Ответ artistry
Думаю берегли для игры с СЮ Радулова и Шипачёва...
Думай так дальше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander763
Ответ Эд..19
Билл всё-таки великий психолог ! Именно в таких матчах без своих лидеров, когда надеяться не на кого, только на себя, и рождается Команда, способная на многое. Выигранный финал Кубка Гагарина без Зарипова и Морозова помним.
Золотые слова!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artistry
Думаю берегли для игры с СЮ Радулова и Шипачёва...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий