Грицюка не узнают в Петербурге: «Хожу без капюшона, не в маске, но это очень большой город. К тому же многие любят «Зенит». Надо выиграть Кубок Гагарина – тогда запомнят»

Арсений Грицюк признался, что жители Санкт-Петербурга не узнают его на улицах.

– Когда вы по Питеру идете, вас узнают? Это очень хоккейный город.

– Нет, пока никто ни разу не узнал.

– Ни в магазине, ни на улице?

– Нет. Вроде хожу без капюшона, не в маске. Но Санкт-Петербург – очень большой город. И чтобы получить узнаваемость, надо хорошо играть в каждом матче. К тому же многие любят « ». Меня в Омске намного больше узнавали, но там нет футбольного клуба в .

– Расстраиваетесь?

– Почему же? В этом и плюсы есть. И вот надо не только дубли, а хет-трики делать. И завоевать Кубок Гагарина. Тогда узнавать начнут и в городе запомнят, – сказал нападающий СКА.