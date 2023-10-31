Грицюка не узнают в Петербурге: «Хожу без капюшона, не в маске, но это очень большой город. К тому же многие любят «Зенит». Надо выиграть Кубок Гагарина – тогда запомнят»
Арсений Грицюк признался, что жители Санкт-Петербурга не узнают его на улицах.
– Когда вы по Питеру идете, вас узнают? Это очень хоккейный город.
– Нет, пока никто ни разу не узнал.
– Ни в магазине, ни на улице?
– Нет. Вроде хожу без капюшона, не в маске. Но Санкт-Петербург – очень большой город. И чтобы получить узнаваемость, надо хорошо играть в каждом матче. К тому же многие любят «Зенит». Меня в Омске намного больше узнавали, но там нет футбольного клуба в РПЛ.
– Расстраиваетесь?
– Почему же? В этом и плюсы есть. И вот надо не только дубли, а хет-трики делать. И завоевать Кубок Гагарина. Тогда узнавать начнут и в городе запомнят, – сказал нападающий СКА.
а кто это, вообще?
Как бы хоккейные деды не вещали, не особо интересный и популярный спорт
Малкина/Кузю/Панарина на Урале бы только многие признали.
Про остальных вообще очень малый шанс.
Зато деды с упорством говорят, что хоккей номер 1 в России 🤡🤡🤡🤡 90% состава сборной на улице никто не узнает