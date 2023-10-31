Грицюка не узнают в Петербурге: «Хожу без капюшона, не в маске, но это очень большой город. К тому же многие любят «Зенит». Надо выиграть Кубок Гагарина – тогда запомнят»

Теги Зенит СКА болельщики премьер-лига Россия КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк признался, что жители Санкт-Петербурга не узнают его на улицах.

– Когда вы по Питеру идете, вас узнают? Это очень хоккейный город.

– Нет, пока никто ни разу не узнал.

– Ни в магазине, ни на улице?

– Нет. Вроде хожу без капюшона, не в маске. Но Санкт-Петербург – очень большой город. И чтобы получить узнаваемость, надо хорошо играть в каждом матче. К тому же многие любят «Зенит». Меня в Омске намного больше узнавали, но там нет футбольного клуба в РПЛ.

– Расстраиваетесь?

– Почему же? В этом и плюсы есть. И вот надо не только дубли, а хет-трики делать. И завоевать Кубок Гагарина. Тогда узнавать начнут и в городе запомнят, – сказал нападающий СКА.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
я бы тоже не узнал.
а кто это, вообще?
+57
-2
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Slobodskikh
Наверное, даже Кучерова в России на улицах узнавать не будут.
Как бы хоккейные деды не вещали, не особо интересный и популярный спорт
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Да хоть Кубок Стенли. Кому вы нужны!
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DavidRobertJosephBeckham
Кто это такой и что эта новость делает в разделе Футбол?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Был бы Крицюк, тогда может и узнали бы.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
вас там у Ротенберга под сотню всех не запомнить 😂даже он наверно всех своих отпрысков не помнит на лицо
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Из хоккеистов у нас наверное только Овечкина и Буре на улице очень многие бы узнали.

Малкина/Кузю/Панарина на Урале бы только многие признали.
Про остальных вообще очень малый шанс.

Зато деды с упорством говорят, что хоккей номер 1 в России 🤡🤡🤡🤡 90% состава сборной на улице никто не узнает
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antiginer
Ответ Леонид Матросов
Был бы Крицюк, тогда может и узнали бы.
Или Гоцук)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Журналист серьезно спрашивает про узнаваемость у 22-летнего хоккеиста, проводящего 4 профессиональный сезон?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ответ LaffyTaffy
Из хоккеистов у нас наверное только Овечкина и Буре на улице очень многие бы узнали. Малкина/Кузю/Панарина на Урале бы только многие признали. Про остальных вообще очень малый шанс. Зато деды с упорством говорят, что хоккей номер 1 в России 🤡🤡🤡🤡 90% состава сборной на улице никто не узнает
думаете, многих игроков сборной по футболу узнают? очень сомневаюсь. особенно нынешней сборной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
В СКА такая ротация кадров, что наверняка даже многие фанаты не знают всех игроков в лицо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Кто это?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
и кого тут надо узнавать то?! он что, особенный. В Питере и без него хватает народу. я уже в очереди не оборачиваюсь, если там опять Боярский пришёл за чебуреками на сенной. а тут Грицюк, кто такой вообще?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Какой гений такие вопросы задавал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИСАДЫ РЯЗАНЬ
я думал это про Крицюка, футбольного вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Последний узнаваемый хоккеист был Афиноген)) не очень издалека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
А почему тебя должны узнавать? Таких игроков как грязи на улице.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
foreverSKA
А разве среднеазиаты интересуются хоккеем ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
Ответ LaffyTaffy
Из хоккеистов у нас наверное только Овечкина и Буре на улице очень многие бы узнали. Малкина/Кузю/Панарина на Урале бы только многие признали. Про остальных вообще очень малый шанс. Зато деды с упорством говорят, что хоккей номер 1 в России 🤡🤡🤡🤡 90% состава сборной на улице никто не узнает
хоккеисты в шлема играют, труднее понять как они в жизни выглядят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
Ответ LaffyTaffy
Из хоккеистов у нас наверное только Овечкина и Буре на улице очень многие бы узнали. Малкина/Кузю/Панарина на Урале бы только многие признали. Про остальных вообще очень малый шанс. Зато деды с упорством говорят, что хоккей номер 1 в России 🤡🤡🤡🤡 90% состава сборной на улице никто не узнает
За себя говори. Я 90% Авангарда узнаю на улице. Под конец сезона 136%!😁😁😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VladimirMezin1
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Кто это такой и что эта новость делает в разделе Футбол?
C Крицюком перепутали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
Ответ Lux_Vid Александров
и кого тут надо узнавать то?! он что, особенный. В Питере и без него хватает народу. я уже в очереди не оборачиваюсь, если там опять Боярский пришёл за чебуреками на сенной. а тут Грицюк, кто такой вообще?!
не просто Боярский, а "Голос Пятерочки Боярский" !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Ilya
Ответ LaffyTaffy
В СКА такая ротация кадров, что наверняка даже многие фанаты не знают всех игроков в лицо)
Да и по-фамильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий