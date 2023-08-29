Священник Богдан Полевой поделился мнением о СКА и «Зените».

Священник присутствовал на презентации команды СКА перед сезоном-2023/24.

– Санкт-Петербург – город спортивный, и спортивные успехи, как и спортивная жизнь, непосредственно влияют на настроение и образ мыслей горожан. Победы СКА, футбольного и баскетбольного «Зенита», а также женской футбольной команды добавляют позитива.

СКА и «Зенит» – спортивные лидеры нашего города, они несут определенную нагрузку, в том числе нравственно-семейные ценности. Мы знаем, как люди любят посещать хоккейные матчи, какая прекрасная атмосфера создана там.

Огромное количество игроков являются примерами для простых людей. Мы активно сотрудничаем с руководством СКА, с клубом работает батюшка-духовник. Многие из хоккеистов работают над совершенствованием своей личности, нежели над пиаром.

Коллектив в команде потрясающий, они все молодцы. В СКА исповедуются и декларируются правильные ценности.

– Главный тренер «Зенита» Сергей Семак близок к церкви. Поддерживаете его?

– Сергей Богданович является для всех образцом, не стесняется открыто выражать свою религиозную позицию. Он наш большой друг и товарищ, на которого можно положиться, который никогда не отказывает в добром деле, социальных или благотворительных матчах.

И футбольный клуб всегда участвует во всех социальных и благотворительных мероприятиях, которые проводятся, в том числе, нашей епархией в Санкт-Петербурге под эгидой Русской православной церкви.

Анатолий Тимощук – наш большой друг, и многие другие бывшие футболисты тоже оказывают поддержку. Ни разу не было, чтобы кто-то из игроков отказывал в наших просьбах, – сказал председатель спортивного отдела Санкт-Петербургской митрополии Полевой.

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