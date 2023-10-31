«Я женился на хоккее, люблю его. Но как только тело скажет «хватит» – коньки в мусорку или на стену». Худобин об игре в 37 лет

Вратарь «Сокола» Антон Худобин сказал, что женился на хоккее.

– Чего еще вы хотите достичь в своей карьере?

– Я люблю хоккей, я на нем женился. Хочу наслаждаться этим видом спорта, пока у меня есть силы и здоровье.

Как только мое тело скажет мне «хватит», тогда коньки – в мусорку или на стену.

– Не наигрались еще?

– Я люблю эту игру, поездки, атмосферу в раздевалке. Вместе переживаем и вместе веселимся.

Мне нравится соревновательный процесс, когда ты хочешь замотивировать пацанов – не пропущу гол, а они, наоборот, пытаются тебе забить.

Да, мне все это нравится. Пока я люблю это дело, я хочу оставаться здесь, – рассказал 37-летний .

В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».