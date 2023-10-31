«Я женился на хоккее, люблю его. Но как только тело скажет «хватит» – коньки в мусорку или на стену». Худобин об игре в 37 лет
Вратарь «Сокола» Антон Худобин сказал, что женился на хоккее.
– Чего еще вы хотите достичь в своей карьере?
– Я люблю хоккей, я на нем женился. Хочу наслаждаться этим видом спорта, пока у меня есть силы и здоровье.
Как только мое тело скажет мне «хватит», тогда коньки – в мусорку или на стену.
– Не наигрались еще?
– Я люблю эту игру, поездки, атмосферу в раздевалке. Вместе переживаем и вместе веселимся.
Мне нравится соревновательный процесс, когда ты хочешь замотивировать пацанов – не пропущу гол, а они, наоборот, пытаются тебе забить.
Да, мне все это нравится. Пока я люблю это дело, я хочу оставаться здесь, – рассказал 37-летний Худобин.
В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».
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