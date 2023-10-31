Антон Худобин: «Города России меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные и торговые комплексы, парки»

Теги Антон Худобин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Экология Хоккей

Вратарь «Сокола» Антон Худобин считает, что города РФ меняются в лучшую сторону.

– Вы уже говорили, что Красноярск – это ваша вторая Родина. Чем привлекает этот город?

– Всем. Большой, хороший город. Есть лес, озера, река, горы, даже острова. Природа шикарная! Горнолыжная база, рестораны. Приятные люди. Есть чем заняться.

Единственный минус – большие пробки, которые мне не нравятся.

– А экология?

– Есть проблемы, как и в других городах. Но это неизбежно. Хотелось бы, чтобы было почище, но что есть, то есть. Не думаю, что в Красноярске сама плохая экология из всех городов.

– После окончания карьеры там останетесь жить?

– Я там и живу. Девять лет мы уже там, это Родина моей мамы. Я не собираюсь никуда езжать.

Хотя кто его знает: когда я закончу с хоккеем, может, буду в Красноярске работать, а может, в другом клубе.

– Вы видите, что города в России меняются в лучшую сторону?

– До этого сезона я был в основном только в Москве и Красноярске. В этом году я увидел Омск, Пермь, Челябинск. Города меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные комплексы, торговые комплексы, парки.

В таких городах, как Набережные Челны, Ижевск и Орск, я вообще был первый раз в жизни. Нормальные провинциальные города, где люди работают и отдыхают, – рассказал 37-летний Худобин.

В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».

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14 комментариев

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Евгений Мешков
Худобин уезжал из развивающейся страны, а вернулся в развитую. поэтому замечает эти изменения. мы же страну не покидали и по инерции думаем, что живем все в той же стране третьего мира. это как ты человека встретишь, которого 20 лет не видел - он сильно изменился. а он эти 20 лет в зеркало смотрел и не особо заметил изменения
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Назар Игорь
Города меняются, обустраиваются, растут. Деревни нищают, разваливаются, исчезают.
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Oleg Olegov
Какие-то меняются в лучшую, какие-то в худшую.
В советское время была супер Воркута и такие себе недалеко от нее поселковые Лабытнанги и Салехард, а теперь Воркута убитая помойка, а Салехард расцветающая столица ЯНАО.
Антон перечислил Омск, Красноярск и Челябинск, города действительно развиваются, особенно крутое там построили метро, правда в Москве.
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Евгений Мешков
Ответ Назар Игорь
Города меняются, обустраиваются, растут. Деревни нищают, разваливаются, исчезают.
с чего бы это в индустриально-промышленной стране деревням то появляться? чай с айфонами ходит народ, а не с мотыгами
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Назар Игорь
Ответ Евгений Мешков
с чего бы это в индустриально-промышленной стране деревням то появляться? чай с айфонами ходит народ, а не с мотыгами
Айфоном землицу не вспашешь, картошку не выкопаешь.
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paster_bibo
Ответ Назар Игорь
Города меняются, обустраиваются, растут. Деревни нищают, разваливаются, исчезают.
Уже выехал развивать обустраивать менять отдельно стоящую нищающую деревню?
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Евгений Мешков
Ответ Назар Игорь
Айфоном землицу не вспашешь, картошку не выкопаешь.
Игорь, вы реально думаете, что картошку сейчас сажают коллективами в несколько сот человек? развитие деревни было связано с отсталостью технологий, и необходимостью держать в деревнях много людей. но сейчас сельское хозяйство настолько технологично, что вот такая толпа как показана в фильме "Стряпуха" на селе не нужна - ее заменили. и понятно, что люди будут уезжать из деревни, там нет для них работы.
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сейчас деревня - это коттеджный поселок, где живут богатые люди, которым не надо работать в офисе, у них там свои детсады и магазины, там все огорожено и под охраной. но это не умирает поверьте, там все ок
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Джесси Пинкман
Ответ Евгений Мешков
Худобин уезжал из развивающейся страны, а вернулся в развитую. поэтому замечает эти изменения. мы же страну не покидали и по инерции думаем, что живем все в той же стране третьего мира. это как ты человека встретишь, которого 20 лет не видел - он сильно изменился. а он эти 20 лет в зеркало смотрел и не особо заметил изменения
Ну знаешь, ты живешь в городе, я в посёлке, у тебя все строится, у нас последнее закрывается, ни работы, ни инфраструктуры, больницы закрывают, в школе учителей нет. И уезжать не надо - видно.
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kadniv
Ответ Джесси Пинкман
Ну знаешь, ты живешь в городе, я в посёлке, у тебя все строится, у нас последнее закрывается, ни работы, ни инфраструктуры, больницы закрывают, в школе учителей нет. И уезжать не надо - видно.
А как поселок называется?
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norg
Ответ Евгений Мешков
Худобин уезжал из развивающейся страны, а вернулся в развитую. поэтому замечает эти изменения. мы же страну не покидали и по инерции думаем, что живем все в той же стране третьего мира. это как ты человека встретишь, которого 20 лет не видел - он сильно изменился. а он эти 20 лет в зеркало смотрел и не особо заметил изменения
Доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году станет самой низкой с 2007 года, а по направлению «Социальная политика» — минимальной с 2011 года.

Особенно способствует развитию )
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Евгений Мешков
Ответ Джесси Пинкман
Ну знаешь, ты живешь в городе, я в посёлке, у тебя все строится, у нас последнее закрывается, ни работы, ни инфраструктуры, больницы закрывают, в школе учителей нет. И уезжать не надо - видно.
но ты же продолжаешь жить в поселке?
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Евгений Мешков
Ответ norg
Доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году станет самой низкой с 2007 года, а по направлению «Социальная политика» — минимальной с 2011 года. Особенно способствует развитию )
ну ты плати налогов больше, а не сиди тут бацая клавишами - так и расходы увеличат)
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