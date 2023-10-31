Антон Худобин: «Города России меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные и торговые комплексы, парки»
Вратарь «Сокола» Антон Худобин считает, что города РФ меняются в лучшую сторону.
– Вы уже говорили, что Красноярск – это ваша вторая Родина. Чем привлекает этот город?
– Всем. Большой, хороший город. Есть лес, озера, река, горы, даже острова. Природа шикарная! Горнолыжная база, рестораны. Приятные люди. Есть чем заняться.
Единственный минус – большие пробки, которые мне не нравятся.
– А экология?
– Есть проблемы, как и в других городах. Но это неизбежно. Хотелось бы, чтобы было почище, но что есть, то есть. Не думаю, что в Красноярске сама плохая экология из всех городов.
– После окончания карьеры там останетесь жить?
– Я там и живу. Девять лет мы уже там, это Родина моей мамы. Я не собираюсь никуда езжать.
Хотя кто его знает: когда я закончу с хоккеем, может, буду в Красноярске работать, а может, в другом клубе.
– Вы видите, что города в России меняются в лучшую сторону?
– До этого сезона я был в основном только в Москве и Красноярске. В этом году я увидел Омск, Пермь, Челябинск. Города меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные комплексы, торговые комплексы, парки.
В таких городах, как Набережные Челны, Ижевск и Орск, я вообще был первый раз в жизни. Нормальные провинциальные города, где люди работают и отдыхают, – рассказал 37-летний Худобин.
В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».
В советское время была супер Воркута и такие себе недалеко от нее поселковые Лабытнанги и Салехард, а теперь Воркута убитая помойка, а Салехард расцветающая столица ЯНАО.
Антон перечислил Омск, Красноярск и Челябинск, города действительно развиваются, особенно крутое там построили метро, правда в Москве.
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сейчас деревня - это коттеджный поселок, где живут богатые люди, которым не надо работать в офисе, у них там свои детсады и магазины, там все огорожено и под охраной. но это не умирает поверьте, там все ок
Особенно способствует развитию )