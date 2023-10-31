Антон Худобин: «Города России меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные и торговые комплексы, парки»

Вратарь «Сокола» Антон Худобин считает, что города РФ меняются в лучшую сторону.

– Вы уже говорили, что – это ваша вторая Родина. Чем привлекает этот город?

– Всем. Большой, хороший город. Есть лес, озера, река, горы, даже острова. Природа шикарная! Горнолыжная база, рестораны. Приятные люди. Есть чем заняться.

Единственный минус – большие пробки, которые мне не нравятся.

– А экология?

– Есть проблемы, как и в других городах. Но это неизбежно. Хотелось бы, чтобы было почище, но что есть, то есть. Не думаю, что в Красноярске сама плохая экология из всех городов.

– После окончания карьеры там останетесь жить?

– Я там и живу. Девять лет мы уже там, это Родина моей мамы. Я не собираюсь никуда езжать.

Хотя кто его знает: когда я закончу с хоккеем, может, буду в Красноярске работать, а может, в другом клубе.

– Вы видите, что города в России меняются в лучшую сторону?

– До этого сезона я был в основном только в Москве и Красноярске. В этом году я увидел Омск, Пермь, Челябинск. Города меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные комплексы, торговые комплексы, парки.

В таких городах, как Набережные Челны, Ижевск и Орск, я вообще был первый раз в жизни. Нормальные провинциальные города, где люди работают и отдыхают, – рассказал 37-летний .

В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».