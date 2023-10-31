Антон Худобин: «В «Далласе» немного неправильно повели себя. Я не понял, какую роль мне отдавали в последние годы. Отыграл финал, а дальше непонятно, что происходило»

Вратарь «Сокола» Антон Худобин считает, что «Даллас» неправильно поступил с ним.

– От карьеры в НХЛ осталась какая-то недосказанность?

– Я считаю, что в « » немного неправильно повели себя.

А насчет недосказанности… Когда у тебя есть мечта играть в НХЛ, ты к этому идешь, идешь, а потом тебе надо все равно перестаиваться на другой лад, зная, что это когда-то прекратится.

Конечно, это нелегко, но еще год назад, имея действующий контракт, я знал, что возвращаюсь домой. 16 лет я провел в Америке, но такова хоккейная жизнь, и нужно перестраиваться на другую.

– В чем «Даллас» неправильно себя повел?

– Я не понял, какую роль мне отдавали там в последние годы. Я отыграл финал, а дальше непонятно, что происходило.

– С какими чувствами будете вспоминать время в «Далласе»?

– У меня хорошие воспоминания, в «Далласе» я провел большую часть времени. Со всеми организациями у меня были только теплые отношения.

– Финал против « » не снится?

– Не снится. В моей карьере в Америке, к счастью, было три финала – два раза с « » и один раз с «Далласом». Осадок остается, но это неоценимый опыт.

– был мечтой?

– У меня есть перстень – в качестве третьего вратаря с «Бостона».

Конечно, хотелось бы победить как играющему голкиперу. Но за те годы, которые я провел в Америке, три финала – это неплохое достижение. Первый в качестве третьего вратаря, второй – второго и третий – первого, но, к сожалению, «Тампе» проиграли. Соперник был сильнее.

– Финал с «Далласом» – самое яркое воспоминание в НХЛ?

– Хороших воспоминаний много. Первый год в «Каролине», когда мы играли вместе с Александром Семиным. Первый год в «Бостоне» и сезон, когда дошли до финала.

Приятные воспоминания остались от каждого клуба, – рассказал 37-летний .

В НХЛ Антон выступал за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».