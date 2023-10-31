Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев. Впереди – Сундин, Курри, Селянне, Овечкин и Ягр

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Яромир Ягр Евгений Малкин Матс Сундин Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Яри Курри Хоккей

Евгений Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев.

Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4). 

В активе 37-летнего россиянина стало 1240 (476+764) очков в 1072 играх в регулярках за карьеру. 

Среди хоккеистов из Европы его опережают лишь пятеро – Матс Сундин (1349 очков в 1346 играх), Яри Курри (1398 баллов в 1251 матче), Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре), Александр Овечкин (1493 очка в 1355 матчах) и Яромир Ягр (1921 балл в 1733 играх).

Подробная статистка выступлений Малкина доступна здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Черный52
В тройку может зайти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavol Demitra
Ягр это просто космос какой-то, и это при том что он 3 сезона в КХЛ отбегал. Монстр!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий