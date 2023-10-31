Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев. Впереди – Сундин, Курри, Селянне, Овечкин и Ягр
Евгений Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев.
Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).
В активе 37-летнего россиянина стало 1240 (476+764) очков в 1072 играх в регулярках за карьеру.
Среди хоккеистов из Европы его опережают лишь пятеро – Матс Сундин (1349 очков в 1346 играх), Яри Курри (1398 баллов в 1251 матче), Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре), Александр Овечкин (1493 очка в 1355 матчах) и Яромир Ягр (1921 балл в 1733 играх).
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