Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев. Впереди – Сундин, Курри, Селянне, Овечкин и Ягр

Евгений Малкин вышел на 6-е место по очкам в НХЛ среди европейцев.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:4).

В активе 37-летнего россиянина стало 1240 (476+764) очков в 1072 играх в регулярках за карьеру.

Среди хоккеистов из Европы его опережают лишь пятеро – (1349 очков в 1346 играх), (1398 баллов в 1251 матче), (1457 очков в 1451 игре), (1493 очка в 1355 матчах) и Яромир Ягр (1921 балл в 1733 играх).

Подробная статистка выступлений доступна здесь.