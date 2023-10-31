Малкин про 3:4 с «Анахаймом»: «Победу от поражения отделяет одна ошибка. «Питтсбург» должен играть лучше»

Теги Питтсбург Анахайм Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин считает, что «Питтсбургу» нужно прибавить.

Сегодня команда потерпела поражение от «Анахайма» (3:4), ставшее пятым за последние 6 игр. 

С 6 очками в 9 матчах «Пингвинс» занимают последнее место в Восточной конференции. 

Сегодня калифорнийцы забросили победную шайбу в концовке при игре в меньшинстве. «Пингвинс» имели преимущество 5 на 3, но не реализовали его.

После неудачной передачи Эрика Карлссона на Малкина в чужой зоне вышедший со скамейки штрафников 4-й игрок «Анахайма» – форвард Мэйсон Мактавиш – поставил точку в матче за 13 секунд до сирены. 

«Победу от поражения отделяет одна ошибка. Мы должны играть лучше. Команда бьется каждый вечер, но мы не имеем права играть так, как в концовке», – сказал Малкин, набравший 2 (1+1) очка. 

1 комментарий

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Maxim Shumov
Эту ошибку уже никуда не деть, только если снова менять.
С Летангом куда повеселее. В атаке, конечно, не так силен, как ЭК, но хоть таких лютых косяков куда меньше
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