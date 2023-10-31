Малкин про 3:4 с «Анахаймом»: «Победу от поражения отделяет одна ошибка. «Питтсбург» должен играть лучше»
Евгений Малкин считает, что «Питтсбургу» нужно прибавить.
Сегодня команда потерпела поражение от «Анахайма» (3:4), ставшее пятым за последние 6 игр.
С 6 очками в 9 матчах «Пингвинс» занимают последнее место в Восточной конференции.
Сегодня калифорнийцы забросили победную шайбу в концовке при игре в меньшинстве. «Пингвинс» имели преимущество 5 на 3, но не реализовали его.
После неудачной передачи Эрика Карлссона на Малкина в чужой зоне вышедший со скамейки штрафников 4-й игрок «Анахайма» – форвард Мэйсон Мактавиш – поставил точку в матче за 13 секунд до сирены.
«Победу от поражения отделяет одна ошибка. Мы должны играть лучше. Команда бьется каждый вечер, но мы не имеем права играть так, как в концовке», – сказал Малкин, набравший 2 (1+1) очка.
С Летангом куда повеселее. В атаке, конечно, не так силен, как ЭК, но хоть таких лютых косяков куда меньше