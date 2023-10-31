Малкин про 3:4 с «Анахаймом»: «Победу от поражения отделяет одна ошибка. «Питтсбург» должен играть лучше»

Евгений Малкин считает, что «Питтсбургу» нужно прибавить.

Сегодня команда потерпела поражение от « » (3:4), ставшее пятым за последние 6 игр.

С 6 очками в 9 матчах «Пингвинс» занимают последнее место в Восточной конференции.

Сегодня калифорнийцы забросили победную шайбу в концовке при игре в меньшинстве. «Пингвинс» имели преимущество 5 на 3, но не реализовали его.

После неудачной передачи Эрика Карлссона на в чужой зоне вышедший со скамейки штрафников 4-й игрок «Анахайма» – форвард Мэйсон Мактавиш – поставил точку в матче за 13 секунд до сирены.

«Победу от поражения отделяет одна ошибка. Мы должны играть лучше. Команда бьется каждый вечер, но мы не имеем права играть так, как в концовке», – сказал Малкин, набравший 2 (1+1) очка.