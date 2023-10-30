Ротенберг поздравил Каблукова с 1000-м матчем: «Илья – тот самый трудяга, реальный мужик, который сплачивает команду и всегда выкладывается на 110%»

Роман Ротенберг поздравил Илью Каблукова с 1000-м матчем в чемпионатах России.

«Хочу поздравить Илью Каблукова с большим юбилеем – тысячным матчем в чемпионатах страны. Теперь Илья в числе 18 настоящих легенд хоккея, кому покорилась такая отметка.

Знаю Илью давно, мы много работали вместе и в СКА, и в сборной России, он очень много сделал и для нашего клуба, и для национальной команды. Вместе мы выиграли российское чемпионство, два Кубка Гагарина, Олимпийские Игры.

Каблуков – тот самый трудяга, реальный мужик, который сплачивает команду и всегда выкладывается на 110%. Желаю только удачи, до скорой встречи на льду!» – написал тренер в телеграм-канале.