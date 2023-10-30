Кудашов о штрафе за празднование всей командой гола Каблукова в 1000-м матче: «Когда достигается важный рубеж, не должно быть удаления. Это вопрос шоу. В НХЛ, когда Овечкин забивал, не было удалений»

Теги Илья Каблуков Алексей Кудашов Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Сочи Хоккей

Алексей Кудашов высказался об Илье Каблукове после победы над «Сочи» (6:1).

«Получилась хорошая игра. В первую очередь сегодня хочу поздравить Илью Каблукова. Он вошел в своеобразный клуб, став 18-м хоккеистом, кто сыграл 1000 матчей. Хороший рубеж, поэтому мы его поздравляем. И команда сегодня его поздравляла.

Не имели права сегодня проигрывать, потому что хотели сделать ему подарок. Хорошо подготовились и хорошо провели всю игру, а когда ты все делаешь правильно, то и результат соответствующий. Поэтому сегодня поздравляем и Илью, и поздравляем болельщиков.

Один вопрос я хочу поднять. Вот сегодняшняя игра была у нас юбилейной, 1000-й для Ильи Каблукова. Он забил свой важный первый гол. И я хочу, чтобы мы все – общественность – обсудили вот такие моменты: когда забивается вот такой гол или достигается важный рубеж, то, наверное, не должно быть удаления в конце игры, когда вся команда выходит на лед. Ведь это вопрос шоу.

В НХЛ, например, когда Овечкин забивал юбилейные голы и вся команда выбегала на лед, не было удалений. Я не осуждаю судей. Они сработали по закону, но такие вещи, которые случаются нечасто, надо обсудить и, наверное, надо разрешить праздновать такие события.

Ведь это остается на всю жизнь, и таких людей не много. Хорошо, что счет позволял и мы умышленно на это пошли, но хотелось бы узаконить это», – сказал главный тренер «Динамо».

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6 комментариев

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mahurat
Кудашов прав.
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Пинающий Достоинства
Душнилы
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Пинающий Достоинства
Душнилы
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Джиордано
Было дело Динамо штрафовали за отказ от рукопожатий по ходу п/о, а потом ввели за правило. Правильно Кудашов сказал . Хоккей это ИГРА, а не чёткое выполнение правил.
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Machine Head
Судья просто дурачок. Даже игрокам Сочи было неудобно играть большинство. Все все понимали и не хотели играть в большинстве - это было видно. Спасибо им за такой жест поддержки, хотя и могли выскочить на лед поддержать коллегу Каблукова.
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