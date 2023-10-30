Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально»
Илья Каблуков поделился мнением о работе с Бобом Хартли в «Авангарде».
– Как и почему вы перешли в «Авангард»?
– В 2020 году ввели потолок зарплат, и одновременно в СКА взяли курс на омоложение.
Работа в «Авангарде» с Бобом Хартли стала для меня совершенно новым опытом. Это другая хоккейная вселенная, которую я осознал только через год.
– В чем основные различия?
– Это все нюансы: подход, сама психология другая. Допустим, я не играл полсезона, Хартли мне говорил: все хорошо, продолжай работать.
И вот если это перетерпел, выполнил все, показал, что можешь работать, не перешел на какой-то бубнеж…
Некоторые так и реагируют, этим создают в команде плохую атмосферу.
А к тем, кто со всем справился, потом никогда не будет претензий, и даже некоторые вещи будут прощать.
– Полсезона не играли из-за травмы?
– Да нет, просто в состав не проходил. Целыми днями работал, работал.
Причем часто я выполнял все, как другие, а у Боба постоянно были ко мне претензии.
Я это все терпел, снова терпел. А потом вдруг все стало нормально, – сказал бывший нападающий «Авангарда» Илья Каблуков.
2 комментария