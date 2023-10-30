Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально»

Теги Авангард Илья Каблуков Боб Хартли КХЛ Хоккей

Илья Каблуков поделился мнением о работе с Бобом Хартли в «Авангарде».

– Как и почему вы перешли в «Авангард»?

– В 2020 году ввели потолок зарплат, и одновременно в СКА взяли курс на омоложение.

Работа в «Авангарде» с Бобом Хартли стала для меня совершенно новым опытом. Это другая хоккейная вселенная, которую я осознал только через год.

– В чем основные различия?

– Это все нюансы: подход, сама психология другая. Допустим, я не играл полсезона, Хартли мне говорил: все хорошо, продолжай работать.

И вот если это перетерпел, выполнил все, показал, что можешь работать, не перешел на какой-то бубнеж…

Некоторые так и реагируют, этим создают в команде плохую атмосферу.

А к тем, кто со всем справился, потом никогда не будет претензий, и даже некоторые вещи будут прощать.

– Полсезона не играли из-за травмы?

– Да нет, просто в состав не проходил. Целыми днями работал, работал.

Причем часто я выполнял все, как другие, а у Боба постоянно были ко мне претензии.

Я это все терпел, снова терпел. А потом вдруг все стало нормально, – сказал бывший нападающий «Авангарда» Илья Каблуков.

2 комментария

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Никита Зайцев
Каблуков в итоге хорошо заменил Стася после его ухода
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Machine Head
После СКА другая Вселенная бггг. Красиво отбрил. Не переживай , в СКА каждый год омоложение , смекалка и закалка. Не ты первый и не ты последний. Вот так в СКА развивают , что потом в состав на игру не попадают.
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