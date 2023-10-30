Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом» на 2 года, Житков стал новым спортдиректором клуба (Metaratings)

Леонид Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом».

По данным Metaratings.ru, соглашение рассчитано на два года.

Также отмечается, что Павел Житков стал новым спортивным директором клуба и подписал двухлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне « » находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

В прошлом сезоне команда под руководством впервые дошла до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (2-4 в серии).