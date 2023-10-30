Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом» на 2 года, Житков стал новым спортдиректором клуба (Metaratings)
Леонид Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом».
По данным Metaratings.ru, соглашение рассчитано на два года.
Также отмечается, что Павел Житков стал новым спортивным директором клуба и подписал двухлетнее соглашение.
В нынешнем сезоне «Адмирал» находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команда под руководством Тамбиева впервые дошла до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (2-4 в серии).
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