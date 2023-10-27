Плющев об «Адмирале»: «Пока команда выглядит балластом. Менеджера убрали, теперь Тамбиев за все в ответе»

Владимир Плющев сравнил нынешний «Адмирал» с балластом.

Клуб из Владивостока набрал 15 очков в 21 игре и занимает последнее место в Восточной конференции.

– Вчера «Витязь» победил во Владивостоке, хозяевам не помог даже подъем-переворот, когда в отставку был отправлен Вадим Аверкин, набиравший команду. К сожалению, «Адмирал» в этом сезоне пока выглядит балластом.

– Для вас это сюрприз?

– И да, и нет. В прошлом сезое мне понравилась работа тренера , никакого сравнения с латвийским соотечественником из «Куньлуня» Игнатьевым тут нет. «Адмирал» имел свое лицо, эффективно играл на результат. Были надежды на продолжение этой интересной истории.

Но команда летом потеряла лидеров, за что, видимо, сейчас и ответил Аверкин. Теперь, когда менеджера убрали, за все в ответе Тамбиев. Больше никакие отговорки не принимаются.

Вообще ситуация в « » выглядит неожиданно. Обычно в крайним оказывается тренер, а тут жертвой стал менеджер. Это что-то новенькое, – сказал заслуженный тренер России.

Главная сенсация плей-офф КХЛ – «Адмирал» – совсем повалился. Что случилось за полгода?