«Адмирал» хочет предложить Тамбиеву контракт на три года
«Адмирал» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером.
Новый генеральный менеджер дальневосточного клуба Виктор Гордиюк намерен предложить новое соглашение Леониду Тамбиеву на три года.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В нынешнем сезоне «Адмирал» находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команда под руководством Тамбиева впервые дошла до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (2-4 в серии).
Комментарии