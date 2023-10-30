«Адмирал» хочет предложить Тамбиеву контракт на три года

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Адмирал» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером.

Новый генеральный менеджер дальневосточного клуба Виктор Гордиюк намерен предложить новое соглашение Леониду Тамбиеву на три года.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне «Адмирал» находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

В прошлом сезоне команда под руководством Тамбиева впервые дошла до второго раунда Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (2-4 в серии).

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