Рябыкин об игре «Витязя»: «Очень много от системы Хартли, потому что она дает результат»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б).

– Хорошая игра, мне понравилась. Чуть-чуть провалили начало. Но с такой поездкой очень тяжело ребятам. Очень хорошо сыграли в третьем периоде. Мы очень понравилось. Единственное: опять наступаем на те же грабли – не дотерпели до конца, пропустили гол.

– Защитники «Сибири» долго принимают решение?

– Мы всегда стараемся играть в активный хоккей. У нас есть скоростные ребята, нам надо использовать эту скорость. Стараемся играть в такой агрессивный хоккей, не откатываться, а именно напрягать защитников. Чем меньше времени мы им даем, тем больше ошибок они будут совершать.

– Пытаетесь воссоздать игру Хартли?

– Очень много от системы Хартли, потому что она дает результат, показывает, что она работает. Но любая система работает, когда ее выполняют. До сих пор видно, что ребята еще перед тем, как начать куда-то бежать, думают, куда им надо бежать. Со временем думаю, что это дойдет до автоматизма и заберет те доли секунды, где мы иногда не успеваем.

– Дарьин вписался в звено легионеров?

– Он играл несколько матчей за «Торпедо». Мастеровитый парень, хорошо двигается. Хорошая скорость. Он добавил движения в это звено. Ему еще много чему надо учиться. Пока я доволен его игрой, – сказал тренер «Витязя».