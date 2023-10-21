Рябыкин о 2:1 с «Локомотивом»: «Витязь» победил за счет характера, неуступчивости. Мне понравилась самоотдача ребят»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о победе над «Локомотивом».

Клуб из Подольска одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень хороший матч. Мне понравилась самоотдача ребят, здорово сыграли против такого сильного соперника.

Очень понравился матч. Мы победили за счет характера, неуступчивости. Ребята выполняли то задание, которое им дали», – сказал .