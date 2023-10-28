Рябыкин о 2:4 от «Амура»: «Не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очки. Была хорошая игра с обеих сторон»

Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча против «Амура» (2:4).

«Здорова начали, повели 2:0. Во втором периоде « » перехватил инициативу, мы много играли в своей зоне, плюс удаления.

В меньшинстве ребята играли хорошо, выстояли, за исключением последнего удаления, но все равно пропустили гол.

Мы не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очки здесь и была хорошая игра с обеих сторон.

Игра спецбригад могла перевернуть игру, мы не забили большинство. «Спартак» вот три забил и решил. Удаления, где-то перехлест желания, технический брак», – сказал главный тренер « » .