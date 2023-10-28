Рябыкин о 2:4 от «Амура»: «Не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очки. Была хорошая игра с обеих сторон»
Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча против «Амура» (2:4).
«Здорова начали, повели 2:0. Во втором периоде «Амур» перехватил инициативу, мы много играли в своей зоне, плюс удаления.
В меньшинстве ребята играли хорошо, выстояли, за исключением последнего удаления, но все равно пропустили гол.
Мы не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очки здесь и была хорошая игра с обеих сторон.
Игра спецбригад могла перевернуть игру, мы не забили большинство. «Спартак» вот три забил и решил. Удаления, где-то перехлест желания, технический брак», – сказал главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.
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