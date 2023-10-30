Ротенберг поздравил с Днем тренера: «Спасибо всем моим наставникам. Спасибо всем членам нынешнего штаба СКА – наша тренерская команда самая лучшая»

Теги СКА Виктор Тихонов Вячеслав Быков Владислав Третьяк Владимир Юрзинов Олег Знарок КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с Днем тренера.

«Поздравляю всех тренеров с их профессиональным праздником! В этот день хочу сказать огромное спасибо всем моим наставникам от которых я брал самое лучшее, на которых ориентировался и у которых учусь до сих пор.

Благодарен отцу, который заложил основы тренерского мастерства, и на своем примере показал, что такое быть настоящим специалистом. Благодарен своим хоккейным учителям, глыбам нашего цеха – Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову, Владиславу Александровичу Третьяку.

Благодарен всем тренерам, с которыми я работал и побеждал вместе – Вячеславу Аркадьевичу Быкову, Олегу Валерьевичу Знарку и многим другим. Говорю огромное спасибо всем членам нынешнего штаба СКА – наша тренерская команда самая лучшая, профессиональная и сплоченная! 

Всем тренерам России во всех видах спорта желаю успехов в их нелегком деле, терпения, выдержки, профессионализма и удачи. Ваш труд лежит в основе всех ярких побед и громких успехов наших спортсменов! 

С днем тренера!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.

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10 комментариев

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вперёд спартак
с днём рождения меня!
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Pitbulbest
Ну наставники у Ромы и впрямь один другого лучше. А так конечно всем тренерам сил, терпения и куража!
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Wayne Gretzky 99
Он тренер?
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newyork13
Сам себя не поздравишь, никто не поздравит!
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Don_Krebs
Звучит как речь на вручении Оскара.
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KasperSurgut
И отметил:
- Система рождает тренеров!
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Pitbulbest
Ответ newyork13
Сам себя не поздравишь, никто не поздравит!
Так он вроде как всех тренеров поздравил а не только себя.
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