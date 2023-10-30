Ротенберг поздравил с Днем тренера: «Спасибо всем моим наставникам. Спасибо всем членам нынешнего штаба СКА – наша тренерская команда самая лучшая»

Роман Ротенберг поздравил с Днем тренера.

«Поздравляю всех тренеров с их профессиональным праздником! В этот день хочу сказать огромное спасибо всем моим наставникам от которых я брал самое лучшее, на которых ориентировался и у которых учусь до сих пор.

Благодарен отцу, который заложил основы тренерского мастерства, и на своем примере показал, что такое быть настоящим специалистом. Благодарен своим хоккейным учителям, глыбам нашего цеха – Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову, Владиславу Александровичу Третьяку.

Благодарен всем тренерам, с которыми я работал и побеждал вместе – Вячеславу Аркадьевичу Быкову, Олегу Валерьевичу Знарку и многим другим. Говорю огромное спасибо всем членам нынешнего штаба СКА – наша тренерская команда самая лучшая, профессиональная и сплоченная!

Всем тренерам России во всех видах спорта желаю успехов в их нелегком деле, терпения, выдержки, профессионализма и удачи. Ваш труд лежит в основе всех ярких побед и громких успехов наших спортсменов!

С днем тренера!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.