Владимир Плющев: «СКА отошел от лихорадки, но его все равно преследуют неудачи. Команда обновилась на 90%, не бывает такого, чтобы новый коллектив выступал стабильно»

Владимир Плющев высказался о выступлении СКА в нынешнем сезоне.

– Команда совершенно новая, обновилась на 90%. Никогда не бывает такого, чтобы новый коллектив выступал стабильно. Результат закономерен, потому что очень резкая смена личного состава, как говорят в армии, положительный результат сразу не принесет.

А в перспективе как получится, не знаю. Тренеры же подбирают игроков на перспективу.

– Учитывая, что в прошлом сезоне выиграл регулярку, такие кардинальные изменения разве напрашивались? Или они излишни?

– Я не знаю, чем руководствовался тренерский штаб или менеджерский состав СКА. Где-то вы правы, ведь команда в прошлом сезоне выступала стабильно и показывала высокий результат. Я могу только сказать, что я бы не отважился менять состав. Наверное, были бы точечные замены, но чтобы так кардинально – я бы не отважился.

– Вы отметили, что эти изменения могут принести результат в перспективе. В этом сезоне болельщикам СКА стоит мечтать о Кубке Гагарина?

– Питер отошел от лихорадки, но все равно неудачи его преследуют. Но в плей-офф может быть все, что угодно. Команда может подойти к нему на характере, на самолюбии.

Хотя, конечно, технико-тактическая работа, работа коллектива слаживается не одним и не двумя днями. Да и как я понимаю, селекционная работа СКА продолжается.

Тем более СКА предполагает приглашать определенных личностей, а не «полуфабрикатов», как в свое время говорил про молодых хоккеистов Анатолий Владимирович Тарасов. Значит, каждый игрок с характером, со своим видением. Нужно время, чтобы сплотить их в единый коллектив. И не каждый может остаться в составе на следующий год.

– От кого из хоккеистов вы ждали большего? И кто может прибавить?

– СКА укомплектован очень опытными игроками со своим характером, лицом, хоккейным кредо. Поэтому от каждого можно ждать больших прорывов. Вопрос в том, насколько грамотно они будут использованы? Ведь каждый игрок может приносить пользу только тогда, когда тренер попадает в то, что нужно игроку, что команде нужно от игрока.

И только когда все вещи сплетутся воедино, будет результат. Когда же игрока используют просто так, тогда он играет так, как считает нужным. А хоккей – командная игра, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.