Ротенберг о 4:5 от «Сочи»: «Соперник был намного свежее после 7 дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание. СКА проиграл сам себе»

Роман Ротенберг высказался после матча против «Сочи» (4:5).

«Понимали, что будет тяжелый матч – четвертая игра на выезде. Мы хорошо начали, выполнили установку на первый период. Понимали, что соперник отдыхал семь дней, что они будут свежими.

Была задача забить на стартовом отрезке матча. Этот план мы реализовали. Потом упустили нить. Это связано и с игрой команды «Сочи», и с нашими ошибками.

Мы ввели свежую кровь, дали ребятам проявить себя – сделаем выводы. Для нас сегодня был важный матч – важный урок. Понятно, что соперник был намного свежее после семи дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание нашей сегодняшней игры. Сами виноваты.

При всем уважении к «Сочи», мы сегодня проиграли сами себе. Учтем все это. Впереди важная следующая игра – против «Ак Барса». Сейчас есть время зализать раны, подготовиться, внести изменения в состав.

Хочу отметить болельщиков – сегодня их было очень много. Здорово, что в Сочи столько людей ходит на хоккей – огромная разница после Мытищ. Дай бог, так будет на всех матчах, чтобы у нас везде были полные трибуны. Это дает эмоции обеим командам. Огромная благодарность всем болельщикам, которые пришли на сегодняшний матч», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.