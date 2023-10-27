Ротенберг о 4:5 от «Сочи»: «Соперник был намного свежее после 7 дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание. СКА проиграл сам себе»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Сочи» (4:5).

«Понимали, что будет тяжелый матч – четвертая игра на выезде. Мы хорошо начали, выполнили установку на первый период. Понимали, что соперник отдыхал семь дней, что они будут свежими. 

Была задача забить на стартовом отрезке матча. Этот план мы реализовали. Потом упустили нить. Это связано и с игрой команды «Сочи», и с нашими ошибками. 

Мы ввели свежую кровь, дали ребятам проявить себя – сделаем выводы. Для нас сегодня был важный матч – важный урок. Понятно, что соперник был намного свежее после семи дней отдыха. Мы в это время летали, играли, но это не оправдание нашей сегодняшней игры. Сами виноваты.

При всем уважении к «Сочи», мы сегодня проиграли сами себе. Учтем все это. Впереди важная следующая игра – против «Ак Барса». Сейчас есть время зализать раны, подготовиться, внести изменения в состав.

Хочу отметить болельщиков – сегодня их было очень много. Здорово, что в Сочи столько людей ходит на хоккей – огромная разница после Мытищ. Дай бог, так будет на всех матчах, чтобы у нас везде были полные трибуны. Это дает эмоции обеим командам. Огромная благодарность всем болельщикам, которые пришли на сегодняшний матч», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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50 комментариев

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Владимир
Опять они бедные устали!!! Вводят в состав чуть ли не пятёрками свежих игроков и всё уставшие!!! А потом начнётся, что практически всё ска за зборную играла, поэтому сил на чемпионат вообще не осталось!!! Роман!!! Вы становитесь уже предсказуемым!!!!
+64
-2
+62
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stephan
Ох уж эти многочасовые выматывающие перелёты на чартере из Ярославля в Москву и из Москвы в Сочи. Ушёл бы уже в отставку по собственному и дал полноценно собрать команду Корешкову. Всё равно он там за хоккейную часть отвечает судя по овертаймам.
+50
-1
+49
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lidia
а недавно говорил-что 5 дней отдыха было у них и растеряли от этого игровой тонус
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Сергей Орлов
Снимите СКА с чемпионата, пусть отдохнут ребята.
+41
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Антон С.
Проиграли сами себе. Ну все правильно он сказал, СКА-1 проиграл СКА-2
+18
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Артём Ралдугин
Оо
Новая методичка подъехала
Жаль без автобусных икр
+11
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вован63
Мы летали, играли но это не оправдание, так и не говори про это, хоть раз возьми вину на себя.
+9
0
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Сергей Лепехин
Если б он семь дней отдыхал, то сказал бы: застоялись без практики
+8
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Jaguarrr
"А еще в ХК Сочи много наших бывших хоккеистов, знакомых с нашей системой. Проиграли сами себе", сказал Роман Ротенберг.
+6
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карабашка
Когда уже уволят этого горе-тренера!
Ах да,у него контракт на пять лет и только он сам и может себя уволить.Попали питерские)
+5
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Александр Михайлов
интересно, долго ещё судить надо или хватит уже. Не смешно уже. Как они будут кубок Гагарина выигрывать.
+4
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mg1304
Был на игре. Унылое катание в первом периоде, полный проеб второго когда с 2:0 ушли в 2:3. И слитая концовка
+4
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гилберт
А я все летала! А я все играла! Но очков то мало, мало, мало...
+4
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Uriah Heep
А он все говорит.
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Oleg Olegov
Очень хочется, чтобы Билл деклассировал этот говорящий пиджак
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87mores
Бегоигральные ноги
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zenit1925roma1927
Убирайся.....
Ради всего святого.....🙌🙏
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Nick Crosier
Ротенберг уже давно головушкой летает гдето не с простыми людьми.
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Иван Грозный
Ответ Sinjak13
нужно просто покаяться...
Прям Вика Цыганова
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akakiysob10
Ответ stephan
Ох уж эти многочасовые выматывающие перелёты на чартере из Ярославля в Москву и из Москвы в Сочи. Ушёл бы уже в отставку по собственному и дал полноценно собрать команду Корешкову. Всё равно он там за хоккейную часть отвечает судя по овертаймам.
Так СКА в этом году вроде в ОТ не играли ещё
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Sinjak13
нужно просто покаяться...
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Angryslon
И что, даже самолётные ноги не при чём? 🤣
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Владимир Данилов
Какое же будет наслаждение, когда они всухую отлетят в первом же раунде плей-офф.
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Mukunku 64
-Пора менять , Рому на Борю
Папа Аркадий
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Adrenaline Z
аа,блин мы забыли же..7 дней отдыха у Сочи..и как только Ска вёл 2-0?
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