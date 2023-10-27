«Сочи» отыгрался с 0:2 и победил СКА, прервав серию из 4 поражений подряд
«Сочи» одержал волевую победу над СКА (5:4).
К 18-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Дмитрия Кокорева уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
«Сочи» сравнял счет благодаря шайбам Кирилла Рассказова и Дмитрия Завгороднего. После этого команды дважды обменялись голами.
Решающую шайбу на 60-й минуте забросил Сергей Попов.
Эта победа стала для «Сочи» первой за пять последних матчей.
Я Ромочка, Я Йозе, Я Система, Я на системе.............................................................(что-то про трудное финское детство)
Я ВСЕГО ДОБИЛСЯ САМ!!!
- Сирену не услышали. Чуть-чуть ...
Можно было ещё немного дать СКА поатаковать, ну, так секунд 20-30 после окончания матча.
Питер тебя ненавидит....
Понятно, что СКА уже не та сила, что была лет 5 назад, но победить СКА всегда приятно.