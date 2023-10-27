«Сочи» отыгрался с 0:2 и победил СКА, прервав серию из 4 поражений подряд

«Сочи» одержал волевую победу над СКА (5:4).

К 18-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Дмитрия Кокорева уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Сочи» сравнял счет благодаря шайбам и Дмитрия Завгороднего. После этого команды дважды обменялись голами.

Решающую шайбу на 60-й минуте забросил Сергей Попов.

Эта победа стала для « » первой за пять последних матчей.