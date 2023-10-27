«Сочи» отыгрался с 0:2 и победил СКА, прервав серию из 4 поражений подряд

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Кирилл Рассказов Роман Ротенберг Сочи Дмитрий Завгородний Сергей Попов Хоккей

«Сочи» одержал волевую победу над СКА (5:4).

К 18-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Дмитрия Кокорева уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Сочи» сравнял счет благодаря шайбам Кирилла Рассказова и Дмитрия Завгороднего. После этого команды дважды обменялись голами.

Решающую шайбу на 60-й минуте забросил Сергей Попов.

Эта победа стала для «Сочи» первой за пять последних матчей.

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46 комментариев

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Бычара не краснодарский
Повезло Сочи что у них есть фарм, всегда можно лёгкие 2 очка забирать в играх с ним
+116
-3
+113
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vovanska
Ответ Sanan1908
Какие отмазки услышим?))
Сейчас скажет Сочи не играли с 20 числа,а у нас сложный перелет с мытищь и игры через день.в общем как обычно бредятину будет нести
+55
0
+55
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Vasyamarch91
Всех с очередным праздником 😎😎😎
+55
-4
+51
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Фанат Сан-Марино
Ответ Sanan1908
Какие отмазки услышим?))
Наши "самолётные ноги" слишком тяжелы для площадки КХЛ, особенно когда лёд слишком толстый, мы не можем показать себя в таких играх, когда мы ни одного матча дома не проводим, мы всё летаем и летаем, но СИСТЕМА делает нас сильнее, ибо я выдал СУПЕРСЕРИЮ с Беларусью, которое смотрел 1 млрд 488 млн 228 тыс 282 человека.
Я Ромочка, Я Йозе, Я Система, Я на системе.............................................................(что-то про трудное финское детство)
Я ВСЕГО ДОБИЛСЯ САМ!!!
+38
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idemidov
Матч шикарный был. С 0:2 вернулись. Очень рад что сходил. Думал уже Овер будет и опоздаю на последнюю Ласточку и тут ровно за 36,6 до конца третьего развязка. Сочи команда здорового человека.
+32
-1
+31
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Sanan1908
Какие отмазки услышим?))
+24
-2
+22
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Владимир
Ждём коментов от великого тренера Скотти Ротенберга, или лучше Ромы Боумэна!!!
+17
0
+17
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Антон Костенко
Теперь Сочи моя любимая команда
+10
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Фёдор Кузнецов
Сочи прям молодцы в этом сезоне, хорошо играют
+10
-2
+8
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гилберт
У вас серия поражений? Тогда мы едем к вам!
+7
0
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Skiff orda
До чего хорош Сочи! Красавцы, прижали ротенов к воротам!
+7
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hamlo001
Комментатор, красава!
- Сирену не услышали. Чуть-чуть ...
Можно было ещё немного дать СКА поатаковать, ну, так секунд 20-30 после окончания матча.
+6
0
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Витольд Бубеный
Ответ Бычара не краснодарский
Повезло Сочи что у них есть фарм, всегда можно лёгкие 2 очка забирать в играх с ним
Ахахах
+7
-1
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Фанат Сан-Марино
Ну и кто теперь тут фарм-клуб?
+7
-2
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*MVP*
Криштофф может паковать чемоданы, завтра самолет в Питер
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zenit1925roma1927
просто уйди....
Питер тебя ненавидит....
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Sòlo una Victoria
ваууу, только пришёл с работы и только узнал! браво 👏 молодцы Сочи!!!!!
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Костя Кот
Ответ Sanan1908
Какие отмазки услышим?))
ретроградный меркурий
+2
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Владимир
Ответ vovanska
Сейчас скажет Сочи не играли с 20 числа,а у нас сложный перелет с мытищь и игры через день.в общем как обычно бредятину будет нести
Кстати, ты угадал!!! Он так и сказал!!)))
+2
0
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David Rigert
Ответ Sanan1908
Какие отмазки услышим?))
лёд теплый.
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Zlodimir
ска в новый дворец свой должны переехать с новым тренером! Или пусть этот переезжает туда сам один, а команда останется в «ледовом» 😉
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вован63
Лёд был плохой, да и перелет тяжёлый.
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Haman
Спасибо, команда! Это была одна из лучших игр на моей памяти. Бердин — мужик!
Понятно, что СКА уже не та сила, что была лет 5 назад, но победить СКА всегда приятно.
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Сочи сделал то, что не смог Металлург, нашёл хороших легионеров, вот и результат
+3
-2
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Гоша Пугач
Самолётные ноги на месте!
+3
-2
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