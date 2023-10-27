Анисин о Ротенберге: «Надо еще поискать таких преданных хоккею людей, он вкладывает всю душу. Безотказный человек, многим помогает»

Теги ЦСКА СКА Михаил Анисин КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин поделился мнением о Романе Ротенберге.

– Чем бы вы объяснили проблемы СКА и ЦСКА в первой трети чемпионата?

– СКА и ЦСКА добавят позже, смотреть надо уже ближе к январю. Команды кубковые, и плей-офф – это совершенно другое соревнование. В свое время у нас в «Динамо» было так же – начинали уже с декабря. Предсезонки были очень жесткие, и мы по два месяца приходили в себя.

Роман Ротенберг, наверное, самый популярный человек в КХЛ. Как вы относитесь к тому, что все его высказывания так активно обсуждают?

– Всей страной на Ротенберга ополчились, у нас любят закапывать людей. Если ему доверили контракт на пять лет, то давайте сделаем выводы по окончанию этого срока.

Как тренера я не могу его оценивать, потому что с ним не работал. Но как человека я знаю его давно – с 2013 года. Никогда не стесняется учиться у взрослого поколения, у ветеранов советского хоккея.

Человек не с улицы, а свой в хоккейной семье, кто бы что ни говорил. Безотказный человек, многим помогает. Почему не говорят, сколько Ротенберг сделал хорошего? Да, у него есть финансовые возможности. Но многие при этом ничего не делают.

Надо еще поискать таких преданных хоккею людей, он вкладывает всю душу, – заявил форвард «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

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22 комментария

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Андрей Зборовский
Мишке уже на алкашку не хватает, решил йозе лизнуть.
+18
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+18
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sd4fmwrvz8
Этот че нализывать начал, вставай в очередь там уже все вакантные места заняты Миша , ну разве что будешь ему серенаду напивать своим прекрасным голоском)
+6
0
+6
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Nekrasof
Ну сколько можно убеждать народ, что жиденок любит хоккей и без России жить не может
+5
0
+5
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Александр Сандалов
Ответ Igorrr
Михуил в СКА собрался ?
походу думает что Йозе Марино увидит и пятихатку на счёт закинет Анисину на столичную
+4
0
+4
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greedy
Вечером в пятницу журналисты Спортса берут интервью в баре?
+3
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Михаил Никитов
Во запел певец
+2
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Igorrr
Михуил в СКА собрался ?
+3
-1
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Максим Столбов
Анисин всегда шел против системы, нарушал режим только так. Уж не п....л бы.
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369
Слушайте, Анисин завязал бухать или его еще вертит?
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вперёд спартак
Миша глубже!
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Очередной подлиза?
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Igorrr
Штатного певца в команду возьмут
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Стас Бережнов
Ответ Uralbary
Прям до основания, Миша прям смотрю взял все лучшее у Назарова
А что у Назарова можно взять хорошего? Где оно там у него было, и было ли когда-то?…
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Дмитрий Шелема
Ответ newyork13
Давайте сделаем выводы по окончанию этого срока) ну олимпиаду он точно не выгорает, чм тоже. 🤷🏻‍♂️
там газпром не рулит, ясное дело
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mpFreeman
Очередной побитый жизнью ветеран на пенсионе у Романа?
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Uriah Heep
Миша, ты ли это?! Полку подпевал прибыло!
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Uralbary
Прям до основания, Миша прям смотрю взял все лучшее у Назарова
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newyork13
Давайте сделаем выводы по окончанию этого срока) ну олимпиаду он точно не выгорает, чм тоже. 🤷🏻‍♂️
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