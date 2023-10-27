Анисин о Ротенберге: «Надо еще поискать таких преданных хоккею людей, он вкладывает всю душу. Безотказный человек, многим помогает»

Михаил Анисин поделился мнением о Романе Ротенберге.

– Чем бы вы объяснили проблемы СКА и в первой трети чемпионата?

– СКА и ЦСКА добавят позже, смотреть надо уже ближе к январю. Команды кубковые, и плей-офф – это совершенно другое соревнование. В свое время у нас в «Динамо» было так же – начинали уже с декабря. Предсезонки были очень жесткие, и мы по два месяца приходили в себя.

– , наверное, самый популярный человек в . Как вы относитесь к тому, что все его высказывания так активно обсуждают?

– Всей страной на Ротенберга ополчились, у нас любят закапывать людей. Если ему доверили контракт на пять лет, то давайте сделаем выводы по окончанию этого срока.

Как тренера я не могу его оценивать, потому что с ним не работал. Но как человека я знаю его давно – с 2013 года. Никогда не стесняется учиться у взрослого поколения, у ветеранов советского хоккея.

Человек не с улицы, а свой в хоккейной семье, кто бы что ни говорил. Безотказный человек, многим помогает. Почему не говорят, сколько Ротенберг сделал хорошего? Да, у него есть финансовые возможности. Но многие при этом ничего не делают.

Надо еще поискать таких преданных хоккею людей, он вкладывает всю душу, – заявил форвард « », обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.