  «Шанхай Дрэгонс» принимает минское «Динамо». Приходите поддержать драконов в домашних играх на «СКА Арене»!
В 12-й и 13-й играх Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай» сыграет с «Динамо» Минск.

Первая игра пройдет в четверг, 9 октября, в 19:30, а вторая – в субботу, 11 октября, в 17:00. Обе встречи пройдут на «СКА Арене».

По итогам 11 игр драконы расположились на третьем месте в Дивизионе Тарасова, обладая 14-ю очками. Минчане же обгоняют драконов на одну строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Шанхаю» нужна ваша поддержка в домашних играх против «Динамо» Минск!

Билеты на игры можно приобрести по ссылке.

Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба
111 минут назад
Сергеев выбыл на длительный срок из-за травмы. Защитник «Локомотива» травмировался в игре со СКА (Артур Хайруллин)
625 минут назад
Французский форвард «Трактора» Дюбе: «Неучастие России в ЧМ или Олимпиаде – большое упущение для хоккея. Франция отобралась на Игры, ничего для этого не сделав»
439 минут назад
Генменеджер «Авангарда» о Риде Буше: «Собирался уезжать, но передумал и начал агрессировать на меня. Концепция поменялась, нашли других людей»
254 минуты назад
Фетисов о Малкине: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности. Три Кубка Стэнли – главное достижение, 20‑й сезон в одном клубе – тоже великолепно»
3сегодня, 13:02
«Шанхай» подписал контракт с Лабанком на год. У экс-форварда «Сан-Хосе» и «Коламбуса» 542 игры и 251 очко в НХЛ
9сегодня, 12:52
Макдэвид о новом контракте: «Взаимовыгодная сделка. У «Эдмонтона» есть шанс добиться успеха – мы с парнями многое пережили и хотим вместе пройти через это»
4сегодня, 12:40
Маклауд не перейдет в «Авангард», заявил Сопин: «Подпишет контракт в НХЛ или АХЛ в ближайшие дни. Сказал, что будет ждать предложений до конца»
4сегодня, 12:13
Артур Хайруллин: «Шанхай» перехватывает Лабанка у минского «Динамо» в последний момент. Мощная работа от Варицкого»
20сегодня, 11:46
Плющев о стычке Разина с Исаковым: «Видели его бойцовские качества в ВХЛ, надо быть скромнее. Тренеры часто забывают об этике – глупо говорить, что соперник не заслужил победу»
6сегодня, 11:32
Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
4сегодня, 12:25
Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»
3сегодня, 12:01
Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
сегодня, 11:19
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
4сегодня, 10:10
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»
7сегодня, 07:55
Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
1сегодня, 07:45
Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
сегодня, 06:58
Салливан о «Рейнджерс» после 0:3 от «Питтсбурга»: «Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть»
9сегодня, 06:46
Панарин остался без очков в 1-м матче в сезоне НХЛ: 2 броска, 3 потери и «минус 3» за 20:47 c «Питтсбургом». Форвард был на льду при 2 шайбах «Пингвинс» в пустые ворота
сегодня, 06:22