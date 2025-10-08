«Шанхай Дрэгонс» принимает минское «Динамо». Приходите поддержать драконов в домашних играх на «СКА Арене»!

В 12-й и 13-й играх Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай» сыграет с «Динамо» Минск.

Первая игра пройдет в четверг, 9 октября, в 19:30, а вторая – в субботу, 11 октября, в 17:00. Обе встречи пройдут на «СКА Арене».

По итогам 11 игр драконы расположились на третьем месте в Дивизионе Тарасова, обладая 14-ю очками. Минчане же обгоняют драконов на одну строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Шанхаю» нужна ваша поддержка в домашних играх против «Динамо» Минск!

Билеты на игры можно приобрести по ссылке .