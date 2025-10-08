Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»
Остин Вагнер сравнил уровень Fonbet КХЛ и НХЛ.
– В чем разница между хоккеем в НХЛ и в КХЛ?
– Конечно, в НХЛ самые топовые игроки, там много талантливых ребят. И в целом в НХЛ, наверное, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Но и КХЛ, на мой взгляд, тоже хорошая лига, с уровнем хоккея здесь все в порядке.
– То есть уровень хоккея в КХЛ сопоставим с тем, что есть в НХЛ?
– Да, примерно одинаковый, КХЛ – вторая лучшая лига мира, – сказал Остин Вагнер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
