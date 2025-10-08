Разин опубликовал фото с собакой: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»
Андрей Разин выложил фото с собакой перед матчем с «Торпедо».
«Металлург» примет «Торпедо» в матче Fonbet Чемпионата КХЛ 10 октября.
Во вторник команды встретились в Нижнем Новгороде, магнитогорский клуб одержал победу со счетом 5:1. По ходу встречи хоккеисты устроили несколько потасовок, ряд игроков получил штрафы за драки и грубость. После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили потасовку в побтрибунном помещении.
Разин в инстаграме опубликовал фото со своей собакой и написал: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»
Изображение: instagram.com/stories/razin.a.v
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Андрея разина
