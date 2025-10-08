Агент Грицюка о 2+3 у форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке: «Казалось, ему будет легко адаптироваться – так и получилось. Нужно закрепиться в НХЛ, а очки и голы – как будет»

Агент Арсения Грицюка оценил игру форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке.

24-летний форвард «Девилс» принял участие в 6 матчах и набрал 5 (2+3) баллов при полезности «+1». Грицюк стал лучшим среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ вместе с защитником «Юты» Михаилом Сергачевым, у которого 5 (1+4) баллов при полезности «+4» в 3 выставочных играх.

– Как оцените предсезонку для Арсения Грицюка?

– Изначально казалось, что ему будет легко адаптироваться, потому что по характеру он человек командный, коммуникативный, позитивный. Так и получилось. Он был настроен правильно и хорошо готовился, поэтому все ему вернулось в ответ.

– Грицюку помогает, что в «Нью-Джерси» есть российский тренер Сергей Брылин?

– Не думаю, что это преимущество. Это больше накладывает ответственность, да и у Брылина больше требований к своему соотечественнику.

– Что вы ждете от него в дебютном сезоне НХЛ?

– Ему нужно понять этот хоккей и просто закрепиться в НХЛ . А очки и голы – это уже как будет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .