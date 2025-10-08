  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Грицюка о 2+3 у форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке: «Казалось, ему будет легко адаптироваться – так и получилось. Нужно закрепиться в НХЛ, а очки и голы – как будет»
1

Агент Грицюка о 2+3 у форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке: «Казалось, ему будет легко адаптироваться – так и получилось. Нужно закрепиться в НХЛ, а очки и голы – как будет»

Агент Арсения Грицюка оценил игру форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке.

24-летний форвард «Девилс» принял участие в 6 матчах и набрал 5 (2+3) баллов при полезности «+1». Грицюк стал лучшим среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ вместе с защитником «Юты» Михаилом Сергачевым, у которого 5 (1+4) баллов при полезности «+4» в 3 выставочных играх. 

– Как оцените предсезонку для Арсения Грицюка?

– Изначально казалось, что ему будет легко адаптироваться, потому что по характеру он человек командный, коммуникативный, позитивный. Так и получилось. Он был настроен правильно и хорошо готовился, поэтому все ему вернулось в ответ.

– Грицюку помогает, что в «Нью-Джерси» есть российский тренер Сергей Брылин?

– Не думаю, что это преимущество. Это больше накладывает ответственность, да и у Брылина больше требований к своему соотечественнику.

– Что вы ждете от него в дебютном сезоне НХЛ?

– Ему нужно понять этот хоккей и просто закрепиться в НХЛ. А очки и голы – это уже как будет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoАрсений Грицюк
logoШуми Бабаев
logoНью-Джерси
logoСергей Брылин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монреаль» обложился талантами, у «Тампы» и «Флориды» – все плохо. Рейтинг фарм-систем НХЛ
28вчера, 18:10
Брылин о контракте Капризова: «Психологически будет нелегко. Когда ты самый высокооплачиваемый игрок в НХЛ, требования и ожидания совершенно другие»
26 октября, 13:55
Русские в лагерях НХЛ: больше 100 игроков!
216 октября, 08:40
Главные новости
Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»
1014 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» принимает СКА, «Динамо» Москва против «Салавата Юлаева»
4520 минут назадLive
Губернатор Ульяновской области на открытии спортплощадки: «Благодарю депутата Третьяка за поддержку. Должны сделать все, чтобы спорт стал доступным в каждом населенном пункте»
544 минуты назад
«Шанхай» заплатит 70 млн рублей Лабанку за этот сезон (Михаил Зислис)
59 минут назад
«Эдмонтон» и Экхольм продлили договор на 3 года и 4 млн долларов за сезон. 35-летний защитник сейчас получает 6,25 млн в год
10сегодня, 14:29
«Путин – самый спортивный президент. Он очень много сделал, чтобы мы проводили Олимпиады, универсиады и ЧМ». Третьяк на открытии спортплощадки в поселке Майна
42сегодня, 14:14
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба
8сегодня, 13:58
Сергеев выбыл на длительный срок из-за травмы. Защитник «Локомотива» травмировался в игре со СКА (Артур Хайруллин)
9сегодня, 13:44
Французский форвард «Трактора» Дюбе: «Неучастие России в ЧМ или Олимпиаде – большое упущение для хоккея. Франция отобралась на Игры, ничего для этого не сделав»
8сегодня, 13:30
Генменеджер «Авангарда» о Риде Буше: «Собирался уезжать, но передумал и начал агрессировать на меня. Концепция поменялась, нашли других людей»
3сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай Дрэгонс» принимает минское «Динамо». Приходите поддержать драконов в домашних играх на «СКА Арене»!
сегодня, 13:00Реклама
Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
5сегодня, 12:25
Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»
3сегодня, 12:01
Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
1сегодня, 11:19
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
4сегодня, 10:10
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»
7сегодня, 07:55
Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
1сегодня, 07:45
Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
сегодня, 06:58
Салливан о «Рейнджерс» после 0:3 от «Питтсбурга»: «Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть»
12сегодня, 06:46