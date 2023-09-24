Форвард «Сибири» Климович о шайбе «Барысу»: «Похоже на знаменитый гол Овечкина. Но то, как он забил, повторить невозможно»

Теги Сибирь Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Барыс Иван Климович Хоккей

Иван Климович прокомментировал свой гол в ворота «Барыса».

Нападающий «Сибири» высказался после победы над казахстанским клубом (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я когда увидел, что есть шанс убежать к воротам — захотел прибавить ногами. Но шайба киксанула. Понимал, что за спиной защитник, хотел укрыть шайбу и вылезти на ворота, но произошло столкновение.

Никакой задумки так забить не было, это чудо божье! Я не знаю сам, как это сделал. Самая необычная шайба в моей жизни. В перерыве промелькнула мысль, что шайба похожа на знаменитый гол Овечкина. Внутри себя посмеялся. Но то, как он тогда забил, повторить невозможно. На льду должно совпасть слишком много.

«Сибирь» впервые хорошо сыграла в Сочи. Там был и командный дух, и движение всю игру, но не было победы. А потом мы выиграли в Питере, где был важный третий период — там был некрасивый хоккей, но для командного духа сделали многое. Теперь это важно не потерять. Слишком большим трудом нам это далось», – сказал Климович.

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1 комментарий

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Владислав Шамбазов
мысль которая промелькнула в сравнении с шедевром Александра- далеко ошибочная)
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