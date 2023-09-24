Форвард «Сибири» Климович о шайбе «Барысу»: «Похоже на знаменитый гол Овечкина. Но то, как он забил, повторить невозможно»

Иван Климович прокомментировал свой гол в ворота «Барыса».

Нападающий « » высказался после победы над казахстанским клубом (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я когда увидел, что есть шанс убежать к воротам — захотел прибавить ногами. Но шайба киксанула. Понимал, что за спиной защитник, хотел укрыть шайбу и вылезти на ворота, но произошло столкновение.

Никакой задумки так забить не было, это чудо божье! Я не знаю сам, как это сделал. Самая необычная шайба в моей жизни. В перерыве промелькнула мысль, что шайба похожа на знаменитый гол . Внутри себя посмеялся. Но то, как он тогда забил, повторить невозможно. На льду должно совпасть слишком много.

«Сибирь» впервые хорошо сыграла в Сочи. Там был и командный дух, и движение всю игру, но не было победы. А потом мы выиграли в Питере, где был важный третий период — там был некрасивый хоккей, но для командного духа сделали многое. Теперь это важно не потерять. Слишком большим трудом нам это далось», – сказал Климович.