Игнатьев о 2:5 от «Трактора»: «Тяжело выигрывать с таким количеством нарушений»

Виктор Игнатьев подвел итоги матча с «Трактором» (2:5).

«Мы знали, что игра начнется на таких высоких скоростях, знали, что Челябинск играет именно так, но почему-то оказались к этому не готовы. В первом периоде мы опаздывали абсолютно везде, были медленными, проигрывали все стыки, всю борьбу, все шайбы. Счет был на табло – 0:3.

Во втором периоде « » немножко сбавил скорости, а мы чуть-чуть добавили, и все это подравнялось – мы начали в хоккей играть, смогли какие-то моменты создать и гол забили.

Третий период складывался неплохо до того времени, как мы пропустили четвертый гол. После него, к сожалению, игра в принципе была закончена. В очередной раз отмечу огромное количество удалений, ничем не обоснованных. Тяжело выигрывать с таким количеством нарушений», – сказал главный тренер « ».