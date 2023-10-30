Игнатьев о 2:5 от «Трактора»: «Тяжело выигрывать с таким количеством нарушений»

Теги Трактор КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев подвел итоги матча с «Трактором» (2:5).

«Мы знали, что игра начнется на таких высоких скоростях, знали, что Челябинск играет именно так, но почему-то оказались к этому не готовы. В первом периоде мы опаздывали абсолютно везде, были медленными, проигрывали все стыки, всю борьбу, все шайбы. Счет был на табло – 0:3.

Во втором периоде «Трактор» немножко сбавил скорости, а мы чуть-чуть добавили, и все это подравнялось – мы начали в хоккей играть, смогли какие-то моменты создать и гол забили.

Третий период складывался неплохо до того времени, как мы пропустили четвертый гол. После него, к сожалению, игра в принципе была закончена. В очередной раз отмечу огромное количество удалений, ничем не обоснованных. Тяжело выигрывать с таким количеством нарушений», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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