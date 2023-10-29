Алексей Заварухин о 5:2 с «Куньлунем»: «Любая машина дает сбой. Во 2-м периоде дали шанс сопернику. В перерыве внесли изменения, результат пришел»
Алексей Заварухин подвел итоги матча с «Куньлунем» (5:2).
– Хорошее начало с нашей стороны. Полностью контролировали игру. Во втором периоде успокоились, дали шанс сопернику, стали играть неправильно. Это мы и сказали в перерыве, внесли изменения. Результат опять пришел.
Во втором периоде мы так играть не должны. Мы все прекрасно понимаем, любая машина дает сбой. Ничего страшного нет, парни нас услышали и стали играть правильно. Отмечу, как всегда, что сегодня были полные трибуны.
– Почему включился режим энергосбережения во втором периоде?
– Мы ребятам сказали, что соперник добавит. Соперник добавил прежде всего в агрессии. Мы не забили в большинстве свои моменты. Во втором периоде перестали бросать. Было очень много передач и контроля. Поэтому такой результат во втором периоде.
– Удаление Сергея Калинина в большинстве. Уже не в первый раз.
– Может, перехлестывают эмоции. Мы просто перестали играть правильно. К Сергею никаких претензий нет. Команда сыграла за капитана и выстояла.
– Антон Бурдасов покинул площадку в конце матча. Что с ним?
– Там рассечение. В конце пришлось всех лидеров посадить. Вышли более крупные ребята. Соперник повел себя немного неправильно.
– Чего не хватает в большинстве? «Трактор» по этому компоненту пока худшая команда в лиге, несмотря на сегодняшнюю заброшенную шайбу.
– Во втором периоде мы имели четыре минуты большинства, но в створ ворот практически не бросали. Это наше упущение. Мы об этом ребятам сказали. Над этим надо будет работать.
– Можно сказать, что Мэдисон Боуи оказался не таким атакующим защитником, как от него ожидали?
– Не соглашусь. Потенциал у него хороший. Где-то перехлестывает эмоции. Он хочет, но пока не в полной физической форме, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
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