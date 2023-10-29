Алексей Заварухин о 5:2 с «Куньлунем»: «Любая машина дает сбой. Во 2-м периоде дали шанс сопернику. В перерыве внесли изменения, результат пришел»

Теги Трактор травмы Алексей Заварухин Антон Бурдасов КХЛ Сергей Калинин Мэдисон Боуи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Заварухин подвел итоги матча с «Куньлунем» (5:2).

– Хорошее начало с нашей стороны. Полностью контролировали игру. Во втором периоде успокоились, дали шанс сопернику, стали играть неправильно. Это мы и сказали в перерыве, внесли изменения. Результат опять пришел.

Во втором периоде мы так играть не должны. Мы все прекрасно понимаем, любая машина дает сбой. Ничего страшного нет, парни нас услышали и стали играть правильно. Отмечу, как всегда, что сегодня были полные трибуны.

– Почему включился режим энергосбережения во втором периоде?

– Мы ребятам сказали, что соперник добавит. Соперник добавил прежде всего в агрессии. Мы не забили в большинстве свои моменты. Во втором периоде перестали бросать. Было очень много передач и контроля. Поэтому такой результат во втором периоде.

– Удаление Сергея Калинина в большинстве. Уже не в первый раз.

– Может, перехлестывают эмоции. Мы просто перестали играть правильно. К Сергею никаких претензий нет. Команда сыграла за капитана и выстояла.

Антон Бурдасов покинул площадку в конце матча. Что с ним?

– Там рассечение. В конце пришлось всех лидеров посадить. Вышли более крупные ребята. Соперник повел себя немного неправильно.

– Чего не хватает в большинстве? «Трактор» по этому компоненту пока худшая команда в лиге, несмотря на сегодняшнюю заброшенную шайбу.

– Во втором периоде мы имели четыре минуты большинства, но в створ ворот практически не бросали. Это наше упущение. Мы об этом ребятам сказали. Над этим надо будет работать.

– Можно сказать, что Мэдисон Боуи оказался не таким атакующим защитником, как от него ожидали?

– Не соглашусь. Потенциал у него хороший. Где-то перехлестывает эмоции. Он хочет, но пока не в полной физической форме, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

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4 комментария

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strashnov
Всех с победой! Второй период прошёл по Анваровски. Нельзя так играть. И опять большенство!!! Его просто нет. Но радует, что сами игроки довольны Заварухиным. Уже видна команда.
+7
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+7
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Сергей Дегтярев
Всех с победой!!! Появилась игра, хоть и не весь матч... ШИБАНОВ КРАСАВЧИК
+3
0
+3
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T0ughguy
Тертышный в 4 звене уже. И момент придумать может, быстрый, за шайбы цепляется, а довести до гола никак. Правда пары таких вспышек за период тоже недостаточно. Для сравнения насколько хорош в атаке Ткачев, может не стоит мучиться, тем более спрос по слухам на него есть. Сегодня пробило, но в продолжение серии не верю.
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Анна
Поздравляю всех с победой. Всё вообще шикарно было в первом периоди во втором начали фигню придумывать заставили понервничать. Самое главное потом собрались. Идём дальше.
0
0
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