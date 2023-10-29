КХЛ. «Авангард» примет минское «Динамо», «Торпедо» в гостях у «Барыса», «Лада» против «Металлурга»

«Авангард» примет минское «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « » в гостях, « » встретится с « »,

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ