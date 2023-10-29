КХЛ. «Авангард» примет минское «Динамо», «Торпедо» в гостях у «Барыса», «Лада» против «Металлурга»
«Авангард» примет минское «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» сыграет с «Барысом» в гостях, «Лада» встретится с «Металлургом»,
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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