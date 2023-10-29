КХЛ. «Авангард» примет минское «Динамо», «Торпедо» в гостях у «Барыса», «Лада» против «Металлурга»

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«Авангард» примет минское «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет с «Барысом» в гостях, «Лада» встретится с «Металлургом», 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Динамо Минск
Дата проведения
29 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Барыс – Торпедо
Дата проведения
29 октября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Куньлунь
Дата проведения
29 октября, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Лада – Металлург Мг
Дата проведения
29 октября, 16.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Автомобилист
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Ак Барс
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

10 комментариев

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Иван Голинько
за Авангард!
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Только Авангард только победа .
+2
-1
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Знатный стахановец
Всех болел с Днём Автомобилиста! 🤝
+1
-1
0
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JENNINGS
Вперёд, «Торпедо»!💪🦌
0
0
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Кирилл Абдалов
Трактор вперед!!
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Антон Фёдоров
в Омске распродажа, видимо увидим больше молодëжи
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