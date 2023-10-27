Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!»
Владимир Плющев выразил недоумение текущей кадровой политикой «Куньлуня».
Китайский клуб, выступающий в Мытищах, набрал 17 очков в 25 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Драконы» 22 матча не могут выиграть в основное время.
«Для меня этот клуб – загадка. Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России рядом с Москвой имеем клуб, в котором Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, а язык общения в команде – английский. Это какой-то сюрреализм!
Я еще понимаю, если бы «Куньлунь» возглавлял, скажем, тот же Рябыкин, и в команде вместе с китайцами обкатывались опытные российйские мастера и молодежь. Так ведь нет – тренировать назначен загадочный новичок Игнатьев, который просто не готов к этой роли.
Вы посмотрите, как на протяжении двух десятков матчей к третьему периоду «Куньлунь» каждый раз останавливается, а несчастный Игнатьев на лавочке молчит и страдает. Это говорит только об одном – об инфантильной предсезонке», – сказал заслуженный тренер России.
«Пока ты даешь результат, ты Форсберг, Федоров и Ягр, а когда перестаешь – швед, русский и чех»
Ему еще не сказали, что китайцы в Куньлуне - это выросшие в Северной Америке эмигранты с китайскими корнями, и говорят они по-английски, потому, что на другом и не умеют....А собственно китайских игроков, которые соответствовали бы уровню не то что КХЛ, но даже и ВХЛ, в природе не существует.
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как думаете, кто из журналистов на самом деле пишет Плющеву и остальным ветеранам эти ответы? люди так не разговаривают, но их мнение, видимо, снова кому-то очень важно
но зачем китайской команде обкатывать российских игроков? когда Минск начнет этим заниматься? тренер-то как раз российский