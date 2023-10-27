Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!»

Теги Владимир Плющев КХЛ Виктор Игнатьев Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Владимир Плющев выразил недоумение текущей кадровой политикой «Куньлуня».

Китайский клуб, выступающий в Мытищах, набрал 17 очков в 25 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Драконы» 22 матча не могут выиграть в основное время. 

«Для меня этот клуб – загадка. Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России рядом с Москвой имеем клуб, в котором Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, а язык общения в команде – английский. Это какой-то сюрреализм!

Я еще понимаю, если бы «Куньлунь» возглавлял, скажем, тот же Рябыкин, и в команде вместе с китайцами обкатывались опытные российйские мастера и молодежь. Так ведь нет – тренировать назначен загадочный новичок Игнатьев, который просто не готов к этой роли.

Вы посмотрите, как на протяжении двух десятков матчей к третьему периоду «Куньлунь» каждый раз останавливается, а несчастный Игнатьев на лавочке молчит и страдает. Это говорит только об одном – об инфантильной предсезонке», – сказал заслуженный тренер России. 

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17 комментариев

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Goodvin55
Загадочный новичок-латыш это Виктор Юрьевич Игнатьев, который такой же латыш как и Плющев примерно. Тем временем такие имена как Кевин Чепмэн, Дэниэл Бохман и Тодд Вудкрофт, которые занимаются соответственно физ подготовкой, развитием игроков программы "Красная машина" (!) и методической работой базового клуба сборной России, Плющева совершенно не смущают. Интересно кстати на каком языке они общаются с игроками? Где возгласы- у нас что своих специалистов нет?!
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Melnikov1968
Будем проще - изначально провальный проект. Неважно кто там будет тренером, кто будет играть. Хоккей в Китае на хрен никому не нужен. Китайская команда играет в Мытищах, курам на смех. Давайте Адмирал будет играть в Калининграде. А что? Город морской, и москвичам с питерцами летать ближе.
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Goodvin55
Блин, теперь не могу перестать орать с того что тренер по развитию игроков национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» представлял Израиль (!) на 13 чемпионатах мира.))) Ни в коем случае не хочу сказать о Дэниэле Бохмане что то плохое как о специалисте, просто можно констатировать факт что у наших "экспертов" биполяр очка.
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Vadoniy
Да какая разница, кто там в составе, на каком языке говорит и национальность чья-то, если они не делают ничего противозаконного? Проблема в том, что этот клуб нигде никому не нужен и не вызывает интереса ни у кого. Был бы он популярен/успешен/прибылен, разговоры о языке, национальностях и прочем шли бы совсем в другом ключе.
«Пока ты даешь результат, ты Форсберг, Федоров и Ягр, а когда перестаешь – швед, русский и чех»
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Иван Стрелков
.... и в команде вместе с китайцами....
Ему еще не сказали, что китайцы в Куньлуне - это выросшие в Северной Америке эмигранты с китайскими корнями, и говорят они по-английски, потому, что на другом и не умеют....А собственно китайских игроков, которые соответствовали бы уровню не то что КХЛ, но даже и ВХЛ, в природе не существует.
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Санитар-волк
Да всё просто - Плющева за деньгами не позвали, отсюда и аромат.
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Квебек
погоны проступили как стигматы
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диванные войска России
"тренировать назначен загадочный новичок Игнатьев, который просто не готов к этой роли."
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как думаете, кто из журналистов на самом деле пишет Плющеву и остальным ветеранам эти ответы? люди так не разговаривают, но их мнение, видимо, снова кому-то очень важно
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Melnikov1968
Ответ Георгий Большаков
И Си Цзиньпину не нужен?
Не надо втягивать меня в политическую дискуссию. Мне это неинтересно.
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Melnikov1968
Ответ Георгий Большаков
Твои слова: Хоккей в Китае на хрен никому не нужен. Я уточнил: точно никому? И Си тоже? Или он не в Китае?
Вероятно нужен, так же как Путину крикет.
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Renie
> в команде вместе с китайцами обкатывались опытные российские мастера и молодежь

но зачем китайской команде обкатывать российских игроков? когда Минск начнет этим заниматься? тренер-то как раз российский
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Eugen Flor
Владимир, помолчите. Не надо
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Atsuktuvas
Осталось начать китайцев жизни учить. А то все остальные уже послали...
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Иван Стрелков
Ответ Melnikov1968
Будем проще - изначально провальный проект. Неважно кто там будет тренером, кто будет играть. Хоккей в Китае на хрен никому не нужен. Китайская команда играет в Мытищах, курам на смех. Давайте Адмирал будет играть в Калининграде. А что? Город морской, и москвичам с питерцами летать ближе.
Вообще что такое китайский хоккей - большая загадка. На сайте федерации ничего вразумительного, в основном какие-то новости про турниры для 15-летних девочек, информации о клубных взрослых мужских соревнованиях нет. В международной Азиатской хоккейной лиге китайских клубов давно нет.
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