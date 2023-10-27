Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!»

Владимир Плющев выразил недоумение текущей кадровой политикой «Куньлуня».

Китайский клуб, выступающий в Мытищах, набрал 17 очков в 25 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Драконы» 22 матча не могут выиграть в основное время.

«Для меня этот клуб – загадка. Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России рядом с Москвой имеем клуб, в котором Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, а язык общения в команде – английский. Это какой-то сюрреализм!

Я еще понимаю, если бы «Куньлунь» возглавлял, скажем, тот же Рябыкин, и в команде вместе с китайцами обкатывались опытные российйские мастера и молодежь. Так ведь нет – тренировать назначен загадочный новичок Игнатьев, который просто не готов к этой роли.

Вы посмотрите, как на протяжении двух десятков матчей к третьему периоду « » каждый раз останавливается, а несчастный Игнатьев на лавочке молчит и страдает. Это говорит только об одном – об инфантильной предсезонке», – сказал заслуженный тренер России.