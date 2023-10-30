Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», набрав очки (2+6) в 6-й игре подряд

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал 2 голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (3:1).

Капитан «Вашингтона» продлил результативную серию (2+6) до 6 игр, всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 8 матчей. В первых двух играх сезона россиянин очков не набирал.

Сегодня за 22:20 (5:23 – в большинстве) у Овечкина 7 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».

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5 комментариев

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Stewart - 25
Лучшие ассистенты НХЛ ( россияне ) :
1) Малкин - 763 ( 1061 матч )
2) Фёдоров - 696 ( 1248 матчей )
3) ОВЕЧКИН - 669 ( 1355 матчей )
+6
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+6
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Кюхель
Саня, шайбу, шайбу! (и так 35 раз))
+3
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muxaNIK
Вот он настоящий плеймейкер
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dalmolchun
Александр Овечкин по пасам (6) переместился с 137 на 127 место среди 38-летних ассистентов. Лидер Адам Оутс(69). Среди наших - Игорь Ларионов -49 (3й).

Александр Овечкин по гол+пас (2+6) переместился с 143 на 130 место среди 38-летних хоккеистов. Лидер Адам Оутс(82). Среди наших Игорь Ларионов - 63 (11й).
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severchanin
Ответ Stewart - 25
Лучшие ассистенты НХЛ ( россияне ) : 1) Малкин - 763 ( 1061 матч ) 2) Фёдоров - 696 ( 1248 матчей ) 3) ОВЕЧКИН - 669 ( 1355 матчей )
А Федса по итогам карьеры вполне может подвинуть.
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