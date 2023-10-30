Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», набрав очки (2+6) в 6-й игре подряд
Александр Овечкин сделал 2 голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (3:1).
Капитан «Вашингтона» продлил результативную серию (2+6) до 6 игр, всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 8 матчей. В первых двух играх сезона россиянин очков не набирал.
Сегодня за 22:20 (5:23 – в большинстве) у Овечкина 7 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».
1) Малкин - 763 ( 1061 матч )
2) Фёдоров - 696 ( 1248 матчей )
3) ОВЕЧКИН - 669 ( 1355 матчей )
Александр Овечкин по гол+пас (2+6) переместился с 143 на 130 место среди 38-летних хоккеистов. Лидер Адам Оутс(82). Среди наших Игорь Ларионов - 63 (11й).