Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», набрав очки (2+6) в 6-й игре подряд

сделал 2 голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (3:1).

Капитан « » продлил результативную серию (2+6) до 6 игр, всего в текущем чемпионате он провел 8 матчей. В первых двух играх сезона россиянин очков не набирал.

Сегодня за 22:20 (5:23 – в большинстве) у Овечкина 7 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».