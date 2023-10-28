Овечкин и другие игроки «Вашингтона» вышли на лед с детьми в рамках акции, посвященной борьбе с раком

Игроки «Вашингтона» поучаствовали в акции, посвященной борьбе с раком.

Хоккеисты вышли на тренировку с детьми.

« » опубликовал видео, на котором капитан команды в рамках акции CapsFightCancer катается на льду вместе с девочкой.

«Сегодня мы принимаем у себя более 20 семей в рамках наших постоянных попыток повысить осведомленность и усилия по борьбе с раком», – говорится в сообщении клуба .

Фото: скриншот видео в соцсети «Вашингтона»