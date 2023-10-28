Флери об игре против Овечкина: «Это было как в старые добрые времена. Тяжелая битва до конца»

Теги Вашингтон Миннесота Марк-Андре Флери Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Марк-Андре Флери высказался об игре против Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б).

Флери провел 46-ю игру против Овечкина. Он лидирует среди вратарей НХЛ по количеству шайб, пропущенных от форварда (27). 

«Мы играли друг против друга довольно много раз, и он забил много голов. Каждый раз я чувствую, что мне нужно остановить его, верно? Конечно, я хочу остановить и других парней.

Это было как в старые добрые времена. Тяжелая битва до конца», – сказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери после матча с «Вашингтоном».

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