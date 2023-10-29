Экс-арбитр Зайцев: «К судьям НХЛ вопросов особо не возникает. Там хоть Овечкин, хоть Гретцки – не смотрят на авторитеты. Правила для всех»

Теги судьи Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Зайцев Хоккей

Экс-арбитр Александр Зайцев высказался об отмененном голе Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б), но ее не засчитали из-за офсайда.

«Шайба была на синей линии, отскочила, пересекла ее совсем немного, и только после этого она дошла до Александра, поэтому и отменили.

Тут вопросов к судьям НХЛ никаких, отработали эпизод очень профессионально. В принципе, к ним вопросов особо не возникает. Там хоть Овечкин, хоть Гретцки – не смотрят на авторитеты. Правила для всех», – сказал бывший судья Александр Зайцев.

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