Маккиннон о Кросби: «Надеюсь, мы поедем на Олимпиаду-2026 и сыграем вместе. Это было бы потрясающе»

Теги Питтсбург Колорадо Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон сообщил, что хочет сыграть с Сидни Кросби на Олимпийских играх-2026.

В 2018 и 2022 годах НХЛ отказывалась от участия в Олимпиаде. Ранее лига объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. НХЛ работает над проведением международного турнира в 2025 году.

«Мы вместе выиграли чемпионат мира в 2015 году, и это было потрясающе.

Мы немного поиграли в звене друг друга, это было действительно круто. Мне было 19 лет.

Надеюсь, мы поедем в Италию в 2026-м и сыграем вместе. Это было бы потрясающе», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

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3 комментария

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Alex Kuznetsov
Малышу уже под 40 лет будет
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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