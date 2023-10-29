Маккиннон о Кросби: «Надеюсь, мы поедем на Олимпиаду-2026 и сыграем вместе. Это было бы потрясающе»

Нэтан Маккиннон сообщил, что хочет сыграть с Сидни Кросби на Олимпийских играх-2026.

В 2018 и 2022 годах НХЛ отказывалась от участия в Олимпиаде. Ранее лига объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. работает над проведением международного турнира в 2025 году.

«Мы вместе выиграли чемпионат мира в 2015 году, и это было потрясающе.

Мы немного поиграли в звене друг друга, это было действительно круто. Мне было 19 лет.

Надеюсь, мы поедем в Италию в 2026-м и сыграем вместе. Это было бы потрясающе», – сказал нападающий « » Нэтан Маккиннон.