Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ. Рекорд для 18-летних новичков у Дэйгла – 7 игр, у Гретцки и Кросби было по 6

Коннор Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ.

Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (2:3).

В активе 18-летнего игрока 3 (1+2) очка в 3 играх сезона.

Рекорд среди новичков в возрасте 18 или менее лет по продолжительности результативной серии с начала карьеры удерживает (1993/94, «Оттава», 7 игр, 13 очков, 5+8).

Второе место делят (1979/80, «Эдмонтон», 6 игр, 10 очков, 2+8) и (2005/06, «Питтсбург», 6 игр, 9 очков, 2+7).

Серии из 5 игр выдавали Тед Кеннеди (1943/44, «Торонто», единственный игрок в списке, кому было 17 лет) и (2013/14, «Калгари»).

Из 4 игр – Эдди Ольчик (1984/85, «Чикаго»). Бедард догнал Бада Пойла (1942/43, «Торонто»), Пьера Ляруша (1974/75, «Питтсбург») и Нэтана Маккиннона (2013/14, «Колорадо»).

Сегодня 1-й номер драфта-2023 провел на льду 23 минуты 2 секунды (8:23 – в большинстве, «0»), нанес 5 бросков в створ и выиграл 1 вбрасывание из 9 (11,1%).