Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ. Рекорд для 18-летних новичков у Дэйгла – 7 игр, у Гретцки и Кросби было по 6

Теги рейтинги Чикаго Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Александр Дэйгл Тед Кеннеди Эдди Ольчик Нэтан Маккиннон Шон Монахан Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ.

Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (2:3). 

В активе 18-летнего игрока 3 (1+2) очка в 3 играх сезона. 

Рекорд среди новичков в возрасте 18 или менее лет по продолжительности результативной серии с начала карьеры удерживает Александр Дэйгл (1993/94, «Оттава», 7 игр, 13 очков, 5+8). 

Второе место делят Уэйн Гретцки (1979/80, «Эдмонтон», 6 игр, 10 очков, 2+8) и Сидни Кросби (2005/06, «Питтсбург», 6 игр, 9 очков, 2+7). 

Серии из 5 игр выдавали Тед Кеннеди (1943/44, «Торонто», единственный игрок в списке, кому было 17 лет) и Шон Монахан (2013/14, «Калгари»). 

Из 4 игр – Эдди Ольчик (1984/85, «Чикаго»). Бедард догнал Бада Пойла (1942/43, «Торонто»), Пьера Ляруша (1974/75, «Питтсбург») и Нэтана Маккиннона (2013/14, «Колорадо»). 

Сегодня 1-й номер драфта-2023 провел на льду 23 минуты 2 секунды (8:23 – в большинстве, «0»), нанес 5 бросков в створ и выиграл 1 вбрасывание из 9 (11,1%).

1 комментарий

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Buturlin
Фантастика какая-то, насыпают времени ему ну просто вагон с тележкой, тащат буквально за уши в "мегазвезды" - вон даже передачу какую-то левую приписали.)) Да не будет он новыми Кросби или тем же Макди.) Нда..
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