Нюландер набрал очки в 8 матчах подряд со старта сезона и повторил рекорд «Торонто». У него 6+6 на отрезке
Вильям Нюландер набрал очки в 8 играх подряд со старта сезона – рекорд «Торонто».
Форвард «Лифс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:3 ОТ).
В активе шведа стало 12 (6+6) очков в 8 играх.
Он повторил рекорд канадского клуба по продолжительности результативной серии со старта сезона (8 матчей).
Его установил Фрэнк Маховлич в сезоне-1961/62. До Нюландера достижение повторили еще два игрока – Лэнни Макдоналд (1976/77) и Джон Андерсон (1982/83).
Ранее стало известно, что Нюландер разрешил своему агенту вести переговоры о новом контракте с «Торонто» по ходу сезона. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.
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