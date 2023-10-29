Нюландер набрал очки в 8 матчах подряд со старта сезона и повторил рекорд «Торонто». У него 6+6 на отрезке

Вильям Нюландер набрал очки в 8 играх подряд со старта сезона – рекорд «Торонто».

Форвард «Лифс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (2:3 ОТ).

В активе шведа стало 12 (6+6) очков в 8 играх.

Он повторил рекорд канадского клуба по продолжительности результативной серии со старта сезона (8 матчей).

Его установил Фрэнк Маховлич в сезоне-1961/62. До Нюландера достижение повторили еще два игрока – (1976/77) и Джон Андерсон (1982/83).

Ранее стало известно, что Нюландер разрешил своему агенту вести переговоры о новом контракте с « » по ходу сезона. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.