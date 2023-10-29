Нюландер набрал очки в 8 матчах подряд со старта сезона и повторил рекорд «Торонто». У него 6+6 на отрезке

Теги Торонто НХЛ рекорды Джон Андерсон Фрэнк Маховлич Лэнни Макдоналд Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер набрал очки в 8 играх подряд со старта сезона – рекорд «Торонто».

Форвард «Лифс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:3 ОТ). 

В активе шведа стало 12 (6+6) очков в 8 играх. 

Он повторил рекорд канадского клуба по продолжительности результативной серии со старта сезона (8 матчей). 

Его установил Фрэнк Маховлич в сезоне-1961/62. До Нюландера достижение повторили еще два игрока – Лэнни Макдоналд (1976/77) и Джон Андерсон (1982/83). 

Ранее стало известно, что Нюландер разрешил своему агенту вести переговоры о новом контракте с «Торонто» по ходу сезона. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
copti_san
Ну в принципе уже понятно, что последний сезон для него в Торонто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wonder CP
Представляю, как Треливинг кусает локти. Все деньги раздал Усатому, Товарищу и Марнеру)) и как вся лига будет хихикать, когда Нюлу подпишет на жирный контракт другой клуб. Фаны Торонто просто сожрут руководство клуба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
copti_san
Думаю в Детройт надо ему, с Ларкиным и Кэтом жёсткая связка будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
NYI нужен подобной игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Ответ Wonder CP
Представляю, как Треливинг кусает локти. Все деньги раздал Усатому, Товарищу и Марнеру)) и как вся лига будет хихикать, когда Нюлу подпишет на жирный контракт другой клуб. Фаны Торонто просто сожрут руководство клуба.
Да не говори, каких-то днищ подписал, куда им всем до Нюлы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий