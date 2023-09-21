Генменеджер «Торонто» о Нюландере: «Хотим продлить контракт, это приоритет. Он сказал мне, что хочет быть здесь, это хорошая отправная точка»

Продление контракта с Вильямом Нюландером является приоритетом для «Торонто».

Об этом сообщил генменеджер «Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг.

Срок соглашения 27-летнего форварда с кэпхитом 6,9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Летом 2024 года может стать неограниченно свободным агентом.

«Это приоритет, мы хотим продлить контракт с Вилли. Он очень хороший игрок, а своих хороших игроков хочется сохранить.

Вилли сказал мне, что он хочет быть здесь, а обычно это хорошая отправная точка, так что мы постараемся договориться.

Линии связи остаются открытыми, мы будем работать с его [агентом] Льюисом Гроссом и посмотрим, к чему это приведет.

Сегодня день, когда мы отвечаем на вопросы, но после сегодняшнего дня я не буду это комментировать, пока мы не достигнем чего-то. Я просто считаю, что так лучше всего вести бизнес, надеюсь, мы сможем найти хорошее решение», – сказал Треливинг.

Нюландер о новом контракте: «Хочу играть за «Торонто» как можно дольше. Не понимаю, почему существует такая спешка сделать что-то прямо сейчас. У меня в запасе еще год»